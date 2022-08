Amendola e Francesca Neri pronti al divorzio: “Lui ha già traslocato”

Secondo indiscrezioni sarebbe giunta al capolinea la storia tra Claudio Amendola e Francesca Neri.

Secondo indiscrezioni sarebbe giunta al capolinea la storia d'amore tra Claudio Amendola e Francesca Neri e l'attore avrebbe lasciato la casa condivisa finora con l'attrice.

Secondo rumor diventati sempre più insistenti sarebbe naufragata la storia d’amore tra Claudio Amendola e Francesca Neri, che erano legati da oltre 25 anni e insieme hanno avuto un figlio, Rocco.

Sempre secondo l’indiscrezione Amendola avrebbe già traslocato in un nuovo appartamento, ma per ora né lui né l’attrice hanno confermato o smentito la notizia.

Non troppo tempo fa Francesca Neri ha confessato quanto la sua storia d’amore con Amendola avesse vissuto un momento difficile a causa della sua malattia, la cistite interstiziale cronica.

“Non era scontato che Claudio mi stesse vicino, vedevo la sua difficoltà e anche la sua impotenza.

Ho pensato fosse giusto allontanarmi, ma per il loro bene. Non ero nella condizione fisica di andarmene, ci ho provato. A tratti aspettavo che andasse via lui, però non ha mollato. Lui mi ritrova sempre, come io faccio con lui”, aveva dichiarato.

Lei e Amendola non avevano comunque mancato di dimostrarsi tutto il loro amore e l’attrice gli aveva dedicato un romantico messaggio in occasione del suo compleanno. In tanti tra i fan della coppia sono in attesa di sapere se i due smentiranno la notizia riguardante la loro rottura.