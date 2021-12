Lutto nel mondo di "America's Got Talent": un'ex concorrente del talent show è morta a soli 23 anni, si tratta della bellissima Skilyr Hicks.

Skilyr Hicks, giovane artista di 23 anni, conosciuta dal pubblico grazie alla sua partecipazione al noto “America’s Got Talent“, avvenuta nel 2013, è stata trovata morta nella giornata di lunedì 6 dicembre 2021 in casa di un amico.

Addio a Skilyr Hicks, la giovane 23enne che aveva stupito la giuria dello show “America’s Got Talent” con il suo talento nella musica, è stata trovata morta nella giornata del 6 dicembre 2021 all’interno dell’appartamento di un suo amico.

La talentuosa ragazza si era presentata nel programma “America’s Got Talent“ all’età di 14 anni con una canzone scritta da lei e dedicata a suo padre, nel corso dell’ottava edizione andata in onda nel 2013.

Skilyr Hicks morta a 23 anni: le parole della madre

Non è ancora stata resa nota la reale causa che ha condotto alla morte della giovane 23enne Skilyr Hicks, ex concorrente di America’s Got Talent e cantautrice.

Secondo quanto riferito dalla madre di Skilyr Hicks a TMZ, la ragazza è stata trovata priva di vita nella casa di un amico, situata a Liberty, nella Carolina del Sud.

Pare inoltre, sempre secondo quanto riferito dalla mamma di Skilyr, che la giovane artista soffrisse di problemi di salute, in particolare di depressione e di abuso di sostanze stupefacenti.

Skilyr Hicks è morta a 23 anni: il ricordo dei suoi fan

La notizia della prematura scomparsa di Skilyr Hicks ha lasciato sconvolti i suoi numerosi fan, che sui social e in particolare su Twitter, stanno pubblicando nella giornata dell’8 dicembre 2021, diversi post in suo ricordo.

