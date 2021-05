Amici 20: Deddy e Rosa si sono lasciati? Il dubbio dei fan

Cosa è successo tra Deddy e Rosa Di Grazia dopo Amici 20? Le paure dei fan sul loro possibile allontanamento

La lunga avventura di Amici 20 è giunta al termine e molti ammiratori di Rosa Di Grazia e Deddy si aspettavano di rivederli subito insieme. Tuttavia così non è avvenuto, portando alcuni fan a pensare che forse le cose tra i due ex allievi siano ora in stand by.

Molti hanno difatti supposto che probabilmente, una volta usciti dalla scuola di Canale 5, possano aver deciso di mettere fine alla loro relazione.

Amici, Deddy e Rosa potrebbero essersi lasciati: recentemente i due non si sono menzionati https://t.co/NoQeyYyZVQ — ELiSA (@ElisaDiGiacomo) May 17, 2021

Deddy e Rosa si sono quindi davvero lasciati? Al momento non ci sono elementi concreti per dimostrarlo, anche perché il cantante è tornato alla sua quotidianità da pochissime ore.

Tuttavia, perché Rosa non ha scritto nulla riguardo a Deddy? Inoltre come mai Silvia Toffanin non ha domandato nulla al giovane artista durante la sua intervista a Verissimo?

Amici 20, è finita tra Rosa Di Grazia e Deddy? I dettagli che insinuano il dubbio (FOTO)#Amici20 #rosadigrazia #deddy https://t.co/cXeYreVFFz — GiuseppePorro.it (@GiuseppeporroIt) May 17, 2021

Le domande che assillano i fan di Amici troveranno certamente spiegazione fra qualche tempo.

Pe ora, in ogni caso, non ci sentiamo di affermare con certezza che Rosa e Deddy si siano lasciati. Nei giorni scorsi la ballerina aveva caricato su Facebook un video dove spiegava perché era sparita da Instagram. Che anche il suo silenzio social su Deddy possa essere ricollegato a semplici problemi tecnici?