In una recente intervista, la neo vincitrice di Amici 20, Giulia Stabile, ha raccontato cosa comprerà con i soldi del montepremi

Sono passati pochissimi giorni dalla vittoria di Giulia Stabile alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. La giovane ballerina si è di fatto aggiudicata una cifra sicuramente importante, ossia 237.000 euro in gettoni d’oro, che per la sua giovane età sono una somma ancor più consistente.

Di recente intervistata da “Chi” proprio in merito a questa sua esperienza televisiva, la ballerina ha risposto anche alla domanda su cosa farà con i soldi vinti.

“I 237mila euro del montepremi…”. Sorpresa Giulia Stabile cosa succede dopo la vittoria ad Amici 20 – #237mila #montepremi…”. #Sorpresa https://t.co/6lih1CwcuZ — Zazoom Social News (@zazoomblog) May 17, 2021

Giulia Stabile: come spenderà il montepremi

Ebbene, la replica della 19enne è stata sicuramente spiazzante. La giovane danzatrice ha infatti precisato: “Prima di tutto non voglio assolutamente fare stupidaggini. Voglio usarli per continuare a studiare. Sono ancora giovane e ho una strada lunghissima davanti. Quel che è certo è che comprerò appena posso la lavastoviglie a mia mamma. Perché lei sta sempre a lavare i piatti per tutta la famiglia e voglio farle questo regalo”.

Fuori ORA il primo EP di Sangiovanni “Sangiovanni” su tutte le piattaforme digitali! Cliccate QUI ➡ https://t.co/nMmHSu112D pic.twitter.com/CypRT83N16 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 13, 2021

In riferimento, poi, a un’eventuale vacanza pagata con il montepremi, Giulia ha infine sottolineato che aspetterà la decisione di Sangiovanni, che sta promuovendo il suo nuovo EP in tutta Italia.