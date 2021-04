Amici 20, Giulia e Sangiovanni sono in crisi? I dubbi dei fan

Giulia Stabile e Sangiovanni sono in crisi? Il rumor è diventato sempre più insistente tra i fan di Amici.

Giulia e Sangiovanni in crisi?

Secondo un rumor circolato in rete potrebbe esserci una certa acredine tra Giulia Stabile e Giovanni Pietro Damian, in arte Sangiovanni, che alla scuola di Amici hanno tenuto i telespettatori col fiato sospeso per quanto riguarda il loro amore appena sbocciato.

Sulla presunta crisi della coppia al momento non vi sono conferme e in tanti sono impazienti di sapere quale sia la verità.

Giulia e Sangiovanni: la risposta della madre

Sui social alcuni fan della ballerina avrebbero contattato persino sua madre in cerca di notizie, ma la donna non avrebbe risposto ad alcuna domanda riguardante il nuovo amore della figlia. La mamma della ballerina si sarebbe limitata ad affermare che Giulia avesse un brutto mal di schiena durante l’ultima registrazione.

Sarà stato il suo malessere a far pensare ai fan che tra lei e Sangiovanni fosse in atto una crisi? Al momento sulla vicenda tutto tace.

Giulia e Sangiovanni: l’amore sbocciato ad Amici

Il sentimento sbocciato tra i due giovani concorrenti di Amici ha fatto sognare i telespettatori dello show, impazienti di sapere quali saranno gli ulteriori sviluppi della loro relazione. Sangiovanni ha svelato di aver compreso in un preciso momento di provare qualcosa per Giulia, e la ballerina si è sempre mostrata con gli occhi sognanti difronte al cantante che sembra averne catturato il cuore fin dalle prime puntate.

Ad Amici il cantante si è trovato in sfida proprio con la fidanzata e ha deciso di modificare il successo di Bobby Solo, Una lacrima sul viso, in suo onore. Nel testo Sangiovanni ha ripercorso alcuni dettagli della loro liaison:

“Avevo capito tutto, dalla prima volta, ne parlavi con gli altri e hai fatto i salti di gioia. Hai perso le speranze e poi hai aperto le braccia, non me lo hai detto in faccia ma su un foglio di carta. Non potevo innamorarmi, dicevi che non sapevi cos’era. Ti ho baciato sulla bocca e non sapevi come si facesse. E baci solo se lo senti e dopo 18 anni, ti è pure andata bene, ti è scesa qui davanti… quella lacrima sul viso, è un miracolo d’amore che rimane in questo istante per me, che non amo che te”.