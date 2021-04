Amici 20, la confessione di Martina Miliddi: “Volevo mollare”

Dopo il suo addio ad Amici 20 Martina Miliddi ha confessato alcuni retroscena sulla sua partecipazione al programma.

Dopo la sua eliminazione ad Amici 20 Martina Miliddi ha confessato come avrebbe vissuto la sua esperienza all’interno del programma e quali sarebbero stati per lei i momenti più duri.

Martina Miliddi dopo l’addio ad Amici

L’esperienza di Martina Miliddi ad Amici è stata certamente difficile e discussa: in tanti hanno dato contro alla ballerina e più volte Martina si è trovata sotto attacco da parte dell’insegnante Alessandra Celentano.

Al contrario della professoressa la sua collega, Lorella Cuccarini, ha preso Martina sotto la sua ala protettrice, e ha cercato di sostenerla durante tutto il suo percorso (che si è interrotto con la sua eliminazione). A seguire Martina ha confessato che per lei i momenti più duri sarebbero stati quelli dovuti ai continui attacchi della Celentano e al serale di Amici di Maria De Filippi, e la ragazza ha anche rivelato che in più d’un caso avrebbe pensato di dire addio allo show: “Si l’ho pensato, sono sincera.

È stato un momento di sconforto in cui mi sono lasciata andare e ho detto ‘non voglio fare più questo’ quando invece ballare è l’unica cosa che voglio fare”, ha confessato.

Martina Miliddi: la canzone di Aka7even

L’esperienza di Martina ad Amici di Maria De Filippi è stata se possibile resa ancor più difficile dalla relazione tra la ballerina e il cantante Aka7even, che si è conclusa mentre i due erano ancora all’interno dello show.

Il cantante le ha dedicato la canzone Mi manchi (con cui ha vinto il suo primo disco d’Oro) e a tal proposito Martina ha affermato: “Sono stata la sua musa ispiratrice per questa canzone è vero, ma se non hai un cuore grande come il suo non riesci a scrivere un brano del genere. Resterà un bellissimo ricordo che mi porterò per sempre dietro. Anche lui è stata una cosa bella del mio percorso ad Amici”.

Martina Miliddi: per chi tifa ad Amici

Martina Miliddi ha anche svelato chi, secondo lei, porterà a casa la vittoria di questa edizione di Amici. La ragazza ha dichiarato che fino a poco tempo fa avrebbe fatto il timo per Tommaso Stanzani e che ora, non essendoci lui, avrebbe deciso di tifare per la ballerina Giulia Stabile. “Se lo merita tanto, so che ce la può fare”, ha dichiarato Martina dopo il suo addio allo show.