Amici 20: la reazione di Sangiovanni ai dubbi di Giulia sulla loro storia

A pochi giorni dalla finale di Amici 20, Giulia Stabile ha voluto palesare i propri dubbi a Sangiovanni, che le ha subito risposto

Nel corso dell’attuale edizione di Amici 20 sono nate diverse storie d’amore tra gli allievi della scuola. Tra di esse c’è anche quella fra Giulia Stabile e Sangiovanni, che ha enormemente appassionato i fan del talent. Adesso che la finale è pressoché alle porte, la ballerina ha tuttavia iniziato a nutrire alcuni dubbi, dettati soprattutto dalla paura che le cose possano cambiare una volta usciti dal programma.

Così la frizzante Giulia si è lasciata andare a uno sfogo col suo fidanzato, rivelandogli tutte le sue angosce.

Nel timore che tutto possa finire una volta fuori dalla scuola, Giulia si è dunque posta delle domande sul futuro prendendo carta e penna:

— mary, ma non de filippi ™🫐| stream lady 🦋 (@diciottovann1) May 10, 2021

La risposta di Sangiovanni non si è però fatta attendere:

Sangio quando l’ha letto le ha sbattuto il quadernetto in faccia, come per dire “ma sei scema?” e poi ha scritto “Sì” (grossissimo 😂) e poi ha detto “Ci sono per qualsiasi cosa… ma perché hai dubbi? Non devi neanche pensarci”

Io come faccio con voi?! 🙈🥺#Amici20 #Amemici20 pic.twitter.com/3cUr4FXB48

— Lolle (@lolle_b16) May 10, 2021