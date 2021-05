Amici 20: Maria De Filippi e la battuta sulla Celentano

Maria De Filippi ad Alessandra Celentano: "devi lasciare la corona"

Nell’ultima puntata del serale di Amici 2021, ormai giunto agli sgoccioli, non sono mancati momenti di stupore e di emozione per i concorrenti e di ilarità e sarcasmo per i professionisti, al timone delle squadre e grandi amici di Maria De Filippi, ormai nel cast del talent show da anni.

Forse è proprio per questa vecchia confidenza che esiste tra la conduttrice e i professori delle squadre in gara che ogni sabato sera ci sono sempre contrasti, battutine e frecciatine tra prof. o tra alunni e insegnanti o tra la conduttrice e i professori e qualche volta anche con i giudici, in particolare Stash e Stefano De Martino, nati e cresciuti artisticamente proprio lì ad Amici sotto l’ala protettiva di Maria De Filippi.

Durante il serale della semifinale di Amici, appena è stato proclamato il secondo finalista, da parte della padrona di casa c’è stata una battuta, a metà tra l’ironia e l’acidità, rivolta all’insegnante di danza Alessandra Celentano… Quando la conduttrice ha invitato Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ad andare in postazione prima dell’esibizione di Sangiovanni e Deddy, Maria De Filippi ha ironizzato con la Celentano dicendole di togliersi la corona da principessa che la settimana scorsa le avevano regalato le insegnanti Arisa e Lorella Cuccarini, a capo di un’altra squadra di ragazzi del serale.

Alla fine della puntata sono stati proclamati finalisti Aka7even, Sangiovanni e Deddy per il canto e Giulia e Alessandro per la danza, con non poche polemiche, soprattutto su Instagram, per l’eliminazione della ballerina Serena. Per quanto riguarda la frecciatina della De Filippi alla Celentano, quando si è rivolta alla coreografa, la conduttrice le ha detto: “Devi toglierti la corona. Ti è rimasta in testa dall’altra volta…poi non sei una reale ed Emanuele Filiberto è già sposato”.

Fin qui solo risate, ma poi, riferendosi a Deddy e Sangiovanni, pronti ad esibirsi, Maria ha rincarato la dose: “Ma vi fate rappresentare da lei?”. Comunque la coreografa e insegnante di danza, abituata ad essere protagonista di siparietti ironico-sarcastici sia con i ragazzi che con tutti gli altri suoi colleghi, anche già nelle passate edizioni del programma, non ha dato seguito alla battuta e nel frattempo, visto che Rudi Zerbi aveva difficoltà a trasportare tutte le sfere e la mano dorata, ha esclamato: “Qui mi cade una palla!” provocando altra ironia, con Maria che lo ha corretto, puntualizzando: “Una sfera Rudy, una sfera”.