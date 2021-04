Amici 20, Maria De Filippi rimprovera Rudy Zerbi: “Ora basta!”

Maria De Filippi, durante la puntata del serale di Amici, ha rimproverato Rudy Zerbi perché continuava a fissare la ballerina professionista Francesca

La puntata del serale Amici 20, andata in onda sabato 10 aprile 2021, è stata ricca di emozioni, ma anche di scontri e di momenti di tensione. Dopo lo scontro molto acceso tra Rudy Zerbi e Arisa, il professore è stato anche rimproverato da Maria De Filippi.

Maria De Filippi rimprovera Rudy Zerbi

Rispetto alle altre puntate, dove c’erano continue liti e Alessandra Celentano sempre in prima linea ad accusare e attaccare, questa volta si è dato anche maggiore spazio alle risate e al divertimento. Dopo aver dichiarato di aver ospitato a casa sua Arisa, frase che successivamente ha dovuto smentire, Rudy Zerbi ha avuto un piccolo colpo di fulmine con la ballerina professionista Francesca Tocca. Quando la donna è entrata in scena, Rudy non ha potuto fare a meno di guardarla, in modo anche abbastanza insistente, senza minimamente rendersi conto che la sua collega Celentano stava spiegando il guanto di sfida tra Serena e Martina.

Rudy Zerbi ha continuato a fissarla, al punto che Maria De Filippi ha interrotto la Celentano e lo ha rimproverato, molto divertita.

“Scusa, so che stai facendo un discorso serio e te lo faccio rifare, ma volevo dire a Zerbi di smetterla di fissare Francesca! La tua collega parla e tu guardi Francesca. Rudy, smettila!” ha dichiarato la conduttrice. Rudy Zerbi non ha negato di essere molto affascinato da Francesca Tocca, che si è esibita andando anche davanti a lui. Alla fine dell’esibizione Rudy ha mostrato un foglio con scritto “Sto Volando“.