Amici 20: Rosa Di Grazia a Ischia in compagnia di un ex tronista di Uomini e Donne

In vacanza a Ischia, Rosa Di Grazie ha lanciato evidenti segnali di un possibile avvicinamento a un ex tronista di Uomini e Donne: ecco di chi si tratta

Rosa Di Grazia, la bellissima ballerina lanciata ad Amici 20 di Maria De Filippi, si trova in vacanza a Ischia. Pur essendo presto per sbilanciarsi in merito a eventuali certezze, con lei sarebbe stato avvistato anche l’ex tronista di Uomini e Donne Alessandro Zarino.

Le Ig Stories dei due volti di Canale 5 presentano infatti sorprendenti somiglianze subito notate dai fan, rivelando come si trovassero in buona sostanza nello stesso locale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ROSA DI GRAZIA (@rosadigrazia.official)

Rosa Di Grazia in dolce compagnia

Se, come detto, è presto per capire quale il reale rapporto tra i due protagonisti degli show mariani, in effetti le immagini di Rosa e Alessandro sui social presentano innegabili concordanze. Più o meno nello stesso orario, sia la danzatrice sia l’ex tentatore hanno difatti pubblicato un breve video allo stesso tavolo del medesimo ristorante di Ischia, riconoscibile dalle sedie e dal panorama unico.

Ma non è finita qui, perché qualche ora dopo entrambi si trovavano anche sullo stesso yacht, come evidenziava l’arredamento in sottofondo.

Se dunque non abbiamo ancora certezza sul fatto che Rosa Di Grazia e Alessandro Zarino si stiano frequentando, nelle brevi clip i due sembravano essere sempre soli. L’ex allieva di Amici pare dunque aver dimenticato Deddy, in merito al quale aveva dichiarato: “La storia tra noi non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato”.