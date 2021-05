Amici 20, Rudy Zerbi attacca Aka7even: “Hai copiato Frah Quintale”

Rudy Zerbi attacca di nuovo Aka7even durante il serale di Amici. Lo scontro tra il professore e la collega Pettinelli continua.

Nella puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, andata in onda sabato 1 maggio in prima serata su Canale 5, Rudy Zerbi ha nuovamente attaccato il cantante Aka7even, nella squadra della sua collega e rivale Anna Pettinelli.

Rudy Zerbi attacca Aka7even: l’accusa

Ogni puntata del serale di Amici riserva grandi sorprese e soprattutto numerosi scontri tra i professori. Quest’anno gli insegnanti si sono letteralmente scatenati, scagliandosi uno contro l’altro ad ogni puntata. La lite tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli continua senza sosta e il motivo di scontro è quasi sempre il cantante Aka7even. Durante la puntata del serale andata in onda sabato 1 maggio, Zerbi ha attaccato il ragazzo, accusandolo di aver copiato un pezzo di canzone da Frah Quintale.

Ancora una volta è guerra tra i professori e a farne le spese, come sempre, sono i ragazzi che stanno cercando di arrivare verso la ormai vicinissima finale di quest’anno. L’accusa di plagio di Zerbi ha trovato immediatamente la reazione di Anna Pettinelli.

Rudy Zerbi attacca Aka7even: “Hai copiato Frah Quintale”

La terza manche per i ragazzi è stata decisamente infuocata. Rudy Zerbi ha lanciato un guanto di sfida tra Aka7even e Sangiovanni.

I due ragazzi dovevano dimostrare di saper scrivere un brano utilizzando la stessa base. Una volta che i due ragazzi si sono esibiti è scoppiata una vera guerra dei coach. Durante l’esibizione di Aka7even tutti hanno notato che Rudy Zerbi ha preso il cellulare e ha iniziato ad ascoltare qualcosa. Una volta terminata l’esibizione del ragazzo il pubblico ha capito di cosa si trattava. Da un lato c’è una pesante accusa di plagio, da parte di Zerbi, mentre dall’altra l’accusa verso il prfo di voler sminuire il lavoro di un ragazzo di 18 anni, da parte della Pettinelli. Il ritornello del brano cantato da Aka7even ripeteva spesso “Si ah”, che ha ricordato moltissimo il brano di Frah Quintale. Plagio oppure citazione, come ha sottolineato Stash?

Rudy Zerbi attacca Aka7even: scontro tra prof

“Più che citazione è ‘speriamo che non se ne accorgano’” ha dichiarato Rudy Zerbi dopo aver ascoltato Aka7even. A questo punto il professore ha fatto ascoltare il brano di Frah Quintale. “Ebbè? C’è un richiamo?” ha risposto la Pettinelli, che ha poi tirato fuori “il libro nero delle barre“. “Ora basta! Mi sono stufata di sentire che solo Sangiovanni scrive bene, ho preso tutti i testi da lui scritti per vedere se c’erano delle incongruenze o frasi banali” ha risposto la Pettinelli, citando qualche frase di Sangiovanni che ha trovato banale. “Aka sa perfettamente che per tutto il pomeridiano gli ho fatto solo complimenti, la mia sensazione è che nel momento in cui sono entrati in clausura nella casetta ci sia stato un calo di creatività e non mi piace più come prima” ha aggiunto Rudy Zerbi.