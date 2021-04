Amici 20, Rudy Zerbi e il guanto di sfida ad Arisa. Lei: “Lo fa perché sbava per Francesca Tocca”

Rudy Zerbi ha lanciato un guanto di sfida ad Arisa, ma la cantante ha pensato fosse solo per guardare Francesca Tocca ballare.

La sesta puntata del serale di Amici è iniziata con un presunto guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi ad Arisa. Si trattava di una lambada molto sensuale che i coach avrebbero dovuto ballare insieme.

Rudy Zerbi e il guanto di sfida ad Arisa

Rudy Zerbi ha provocato Arisa invitandola ad una sfida molto particolare, in cui avrebbero dovuto ballare una lambada. Francesca Tocca e Umberto Gaudino, professionisti di Amici, hanno dimostrato la coreografia nella quale avrebbero dovuto cimentarsi i due insegnanti. Arisa più volte ha spiegato che non ne sapeva nulla, ma alla fine ha accettato il guanto di sfida, che si è rivelato uno scherzo. Una volta terminata l’esibizione dei due professionisti, Arisa ha preso in giro Zerbi, contestando il suo grande interesse per Francesca Tocca.

“Ha chiesto di ballare una lambada per vedere questa splendida ragazza per la quale sbava” ha sottolineato Arisa. Un interesse che Zerbi non ha mai negato, anzi ha sempre manifestato un grande entusiasmo ogni volta che la ballerina entrava in studio.

Una volta pronti sul palco, Zerbi si è subito tirato indietro dicendo che era solo uno scherzo. I due professori non hanno ballato ma sono tornati subito al loro posto, ovviamente dopo aver visto la dimostrazione di Francesca e Umberto.

Rudy Zerbi ha sempre mostrato un grande interesse per la ballerina Francesca Tocca, che lavora ad Amici da molti anni. L’ex moglie di Raimondo Todaro, lo scorso anno, ha fatto molto parlare di sé per la relazione con il ballerino Valentin, nata proprio all’interno della trasmissione. Inizialmente avevano fatto scalpore perché i telespettatori erano convinti che il matrimonio della Tocca con Todaro fosse finito proprio per questa relazione. In realtà, i due erano già separati da tempo. La storia con Valentin si è conclusa qualche mese fa, dopo che i due hanno trascorso molto tempo insieme.