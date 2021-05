Amici 20, Sangiovanni deve ripetere l’esibizione: la richiesta di Stefano De Martino

Nella puntata del serale di Amici 20, Sangiovanni ha dovuto ripetere l'esibizione a causa di una richiesta di Stefano De Martino.

Sangiovanni deve ripetere l’esibizione: il bis inaspettato

Sangiovanni è uno dei cantanti più amati di Amici 20 e riceve moltissimi consensi e apprezzamenti per le sue barre e il suo metodo di scrittura. Il cantante è già dato come il favorito assoluto e durante la puntata andata in onda sabato 1 maggio ha avuto anche l’occasione di fare un bis del tutto inaspettato. Nella seconda sfida Sangiovanni è stato chiamato ad esibirsi contro la sua fidanzata Giulia. Uno scontro molto difficile, perché Giulia è sicuramente la favorita nella categoria della danza.

Sangiovanni deve ripetere l’esibizione: la richiesta di De Martino

La sfida tra Sangiovanni e Giulia è stata molto intensa e anche particolarmente difficile. Entrambi sono stati bravissimi e sono considerati in assoluto i favoriti, in più la loro relazione sentimentale rende tutto ancora pià emozionante. Sangiovanni ha portato sul palco il suo nuovo inedito “Malibù“, che ha già ottenuto un grande successo.

Al momento delle votazioni, però, Stefano De Martino è andato in crisi e non riusciva a prendere una decisione tra i due. Ha spiegato che ascoltando una sola volta una canzone e non essendo un discografico per lui la scelta era molto difficile. Stash ha sottolineato che anche i discografici a volte devono ascoltare le canzoni più di una volta. Maria De Filippi, allora, ha proposto a Sangiovanni di cantare di nuovo.

Sangiovanni deve ripetere l’esibizione: la decisione di Maria De Filippi

Stefano De Martino non era particolarmente soddisfatto del primo ascolto dell’inedito, per questo è arrivata la decisione inaspettata di Maria De Filippi. Non era mai successo che un ragazzo potesse esibirsi due volte, ma Sangiovanni ha avuto questa occasione. Ha cantato un altro pezzo della sua canzone, prima di essere interrotto perché De Martino era arrivato ad una decisione. Alla fine il punto è andato a lui, conferma del fatto che il nuovo inedito ha già conquistato e convinto tutti i giudici e anche i telespettatori.