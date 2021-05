Stefano De Martino, giudice di Amici 20, è tornato a ballare sul palco che gli ha donato il successo. L'esibizione divertente dei giudici.

Stefano De Martino è tornato a ballare sul palco di Amici. Il giudice della ventesima edizione si è lasciato andare insieme a Stash e ad Emanuele Filiberto, in una bellissima esibizione che ha divertito moltissimo il pubblico.

Stefano De Martino torna a ballare

Stefano De Martino ha trovato il successo proprio nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo si è presentato come ballerino, ha studiato molto e alla fine ha lavorato per diversi anni all’interno della scuola come ballerino professionista e come conduttore del daytime. La carriera da conduttore lo ha allontanato dalla danza, che è sempre rimasta nel suo cuore. La Celentano lo ha più volte provocato, sottolineando che non si ricorda più come si danza.

In realtà, Stefano se lo ricorda bene e nella puntata del serale andata in onda sabato 1 maggio ha mostrato al pubblico che lo stile fa ancora parte di lui. L’esibizione dei giudici ha ottenuto un grande successo, soprattutto perché in molti sono stati felici che De Martino sia tornato a ballare.

Stefano De Martino: la voglia di ballare

Giulia Stabile, durante le sfide della puntata di sabato 1 maggio, si è esibita sulle note della canzone Jerusalema, mostrando la grande energia che fa sempre parte del suo modo di ddanzare.

Il complimento di Stefano De Martino è arrivato subito ed è stato davvero bellissimo. “Guardandoti mi è tornata la voglia di ballare. Sei ufficialmente una delle cose che mi mette di buon umore insieme al mare e ai film di Totò” ha dichiarato il giudice, facendo sorridere Giulia. Un complimento davvero bellissimo per la ballerina, ma anche di grande speranza per tutti i telespettatori che sono affezionati a Stefano De Martino in versione ballerino.

Stefano De Martino balla ma trionfa Emanuele Filiberto

Stefano De Martino, giudice di Amici, è finalmente tornato a ballare sul palco della trasmissione. Giulia, con la sua esibizione, gli ha fatto venire voglia di ballare ancora e così si è scatenato nello studio di Amici. La sua esibizione, però, è stata leggermente oscurata da Emanuele Filiberto di Savoia, che ha attirato su di sé tutta l’attenzione. Una sfida ironica, che ha coinvolto i tre giudici, e che ha visto trionfare il principe, votato da Maria De Filippi.