Amici 2021, Arisa si mostra con i baffi: “Viva il genere umano”

Durante la trasmissione serale di Amici la cantante Arisa ha fatto il suo ingresso in studio indossando un paio di baffi: "Viva il genere umano".

“Non sapevo se essere uomo o donna, viva il genere umano”. Queste parole della nota cantante Arisa che durante il serale di “Amici di Maria de Filippi” si è presentata in studio indossando un paio di baffi lunghi e neri. Un messaggio importante quello della cantante trasmesso in un periodo segnato dalle chiusure di moltissime attività a causa della pandemia, ma soprattutto legato alla lotta di numerose personalità della musica e dello spettacolo che si stanno mobilitando contro il ddl zan.

Molte personalità da Elodie, passando a Fedez a Michele Bravi hanno espresso il loro disappunto di fronte alla presa di posizione della Lega.

Amici, l’ingresso di Arisa con i baffi

Capelli lunghi, una mise nera e baffi neri a mo’ di sparviero. Arisa si è presentata così nella puntata serale di Amici. Un look che non è passato inosservato e che è diventato subito virale. Arisa però indossando i baffi ha voluto trasmettere un messaggio importante ovvero contro quello della lotta contro l’omotransfobia al centro del ddl zan e attualmente “fermo” in parlamento causa della presa di posizione da parte della Lega.

“Allora, innanzitutto le estetiste sono state chiuse fino ad ora. Poi dato che era in forse stamattina, mi sentivo un po’ maschio un po’ femmina, ho optato per la non scelta. Viva il genere umano!”, le parole della cantante che ha spiegato la sua scelta.

Ad ogni modo la risposta della cantante ha portato Rudy Zerbi a scherzare sul fatto che la cantante oltre ai baffi avesse le unghie dipinte di rosso: “Pensavo volessi sedurmi con quelle unghie, invece ho capito che vuoi solo farmi fuori!”.