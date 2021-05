Amici 2021, Arisa svela con quale allievo del talent vorrebbe duettare

La cantante Arisa, rispondendo alle domande dei followers sul suo account Instagram, ha rivelato con quale allievo di Amici 2021 le piacerebbe duettare.

La cantante Arisa, reduce dalla sua prima esperienza in veste di insegnante con il talent show Amici di Maria De Filippi, ha rivelato con quale degli allievi della ventesima edizione del programma le piacerebbe duettare.

Amici 2021, Arisa risponde alle domande dei followers

Nelle ultime ore, Arisa deciso di interagire con i propri followers tramite il suo account Instagram ufficiale, rispondendo alle domande che le sono state poste dai fan.

In questo contesto, un utente ha rivolto una particolare domanda all’artista chiedendo con quale cantante che ha partecipato alla ventesima edizione di Amici le piacerebbe fare un duetto. La risposta della donna non si è fatta attendere, svelando l’identità del suo allievo preferito.

Amici 2021, Arisa: il duetto con l’allievo preferito

Il giovane artista di Amici 2021 con il quale Arisa vorrebbe duettare e avviare una collaborazione musicale è Raffaele Renda, suo studente prediletto durante i mesi trascorsi all’interno della scuola del talent.

Più di una volta, del resto, l’insegnante di canto ha difeso il ragazzo dalle critiche che gli venivano indirizzate, ribadendo in ogni circostanza il suo talento innato e la dote naturale per la musica.

La risposta data da Arisa al fan circa il duetto, quindi, è stata la seguente: “Con chi mi piacerebbe duettare dei ragazzi di Amici? Con l’amore mio, con Raffaele.

Sarebbe un bel sentire. Raffaele è bravissimo”.

Amici 2021, Arisa: il debutto da insegnante di canto

La ventesima edizione del talent show Mediaset dedicato al canto e alla danza Amici si è conclusa lo scorso sabato 15 maggio con la vittoria della ballerina Giulia Stabile.

Nel corso di questa particolare edizione del programma, vissuta all’insegna del coronavirus, si sono susseguiti molti momenti esilaranti ed emozionanti: ciononostante, è certo che una delle principali rivelazioni di Amici 2021 sia stata proprio la cantante Arisa.

Nella stagione 2020/2021, Rosalba Pippa, in arte Arisa, è entrata a far parte per la prima volta del cast che compone il talent show condotto da Maria De Filippi, ricoprendo il ruolo di insegnante di canto. La sua originalità e la sua allegria l’hanno resa una dei personaggi più apprezzati del programma: per questo motivo, sono tanti i fan che si stanno chiedendo se l’artista farà ritorno ad Amici in occasione della prossima edizione dello show che debutterà su Canale 5 in autunno.

A questo proposito, tuttavia, come hanno già rivelato sia Lorella Cuccarini che Anna Pettinelli, non è ancora stato stabilito chi verrà riconfermato e chi, invece, dovrà dire addio al talent.