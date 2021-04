Amici 2021: Carolyn Smith è d’accordo con l’opinione della Celentano su Martina

Carolyn Smith, tramite un commento Instagram, si schiera dalla parte della Celentano, riguardo a Martina, la ballerina allieva della Cuccarini ad Amici

L’edizione di Amici 2021 più che una sfida tra i ragazzi, vede una forte rivalità tra i professori, che sin dall’edizione pomeridiana del talent, continuano a lanciarsi vicendevolmente vere e proprie frecce infuocate.

Tra gli scontri più accesi nell’edizione di quest’anno c’è sicuramente quello tra la Professoressa Celentano e Lorella Cuccarini, la prima sostenitrice della ballerina Serena Marchese, la seconda della contestatissima Martina Miliddi.

Carolyn Smith e Celentano: stessa opinione

Dopo la messa in onda della puntata di Amici di ieri, 10 aprile, ha fatto molto discutere un’esternazione del volto noto di Ballando con le stelle, Carolyn Smith, che su Instagram commentando un post della pagina social del talent di Amici, ha espresso la sua opinione sulla ballerina Martina. Ecco le sue parole:

“Sto ancora riflettendo sui giudizi che ho sentito stasera. Non voglio offendere per nessun motivo, ma una che ha studiato tanti anni i latini e fa un ballo talmente basilare, con tutti gli errori tecnici e fuori ritmo e tempo in vari punti, che anche un inesperto poteva vedere! E vogliamo parlare dei piedi di Martina? In confronto a Serena, che non ha mai fatto i latini, con una tecnica superiore e una classe indiscutibile. Certo che i tempi non sono tutti rispettati, ma è comunque comprensibile e perdonabile”.

Il commento della Smith riguarda un guanto di sfida andato in scena ieri sera, voluto fortemente dalla professoressa Alessandra Celentano. Il guanto di sfida prevedeva un duello tra le due ballerine a suon di latino americano, che sulla carta dovrebbe essere il genere in cui Martina, allieva di Lorella Cuccarini, eccelle.

In realtà la Smith, con questo commento, si è posta in linea con l’opinione di Alessandra Celentano, che più volte ha definito Martina “negata” per la danza; l’insegnante di Ballando, con le sue parole ha messo in luce come Serena, che non ha mai studiato latino, ha portato a casa un risultato migliore rispetto a Martina, che forte dei suoi anni di studio di danza latina, ha comunque fatto moltissimi errori in un ballo di latino base.

Tra l’altro al termine del suo commento, la Smith ha poi mosso anche una critica nei confronti del talent della De Filippi, accusando Amici di aver sempre sottovalutato i ballerini latini.

Polemica aperta?