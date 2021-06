Amici 2021, Deddy e Rosa si sono lasciati: il motivo

Deddy e Rosa, entrambi protagonisti dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, si sono ufficialmente lasciati. I motivi di questa scelta.

Deddy e Rosa, concorrenti di Amici di Maria De Filippi, si sono ufficialmente lasciati. Alcuni dettagli avevano fatto sperare i fan, ma a quanto pare anche lo stesso cantante ha confermato la fine della loro storia d’amore.

Deddy e Rosa si sono lasciati: i fan speravano di vederli ancora insieme

La storia d’amore tra Deddy e Rosa è davvero finita. Il loro amore era nato all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi e molti telespettatori si erano appassionati alla loro storia. Quando la ballerina ha abbandonato il talent in quanto eliminata, la reazione del cantante è stata molto forte, tanto da non trattenere le lacrime. La trasmissione aveva concesso loro di trascorrere ancora un po’ di tempo insieme e la mattina dopo, quando Rosa ha lasciato la scuola, i due si sono salutati, anche se la speranza del pubblico era quella di rivederli insieme.

Sui social entrambi stanno continuando a mantenere il silenzio sulla loro relazione. Rosa non condivide nulla da diverso tempo. Deddy, ospite a Verissimo, aveva fatto capire che tra loro due era finita. In seguito, però, ci sono stati dei dettagli che hanno riportato la speranza per i fan, che si è accesa soprattutto per un video di Rosa in un locale mentre cantava Zero Passi, brano di Deddy.

Deddy e Rosa si sono lasciati: l’indiscrezione

Una lettrice de Il Vicolo delle News ha raccontato di aver incontrato Deddy in un locale a Roma. Il cantante era in compagnia del ballerino Alessandro Cavallo. La ragazza gli ha chiesto il motivo per cui ha lasciato Rosa. “Ma lo sanno già tutti?” ha risposto Deddy. Il cantante ha svelato di essere stato lui a prendere la decisione di chiudere la relazione. Il motivo sarebbe il fatto che al momento ha troppi impegni lavorativi, che non gli consentono di trascorrere del tempo con lei. La fan ha sottolineato che dalle risposte che ha ricevuto il cantante non le è sembrato particolarmente convinto della sua decisione. Secondo lei aveva molto altro da dire, ma si è trattenuto. Questa indiscrezione, però, conferma che al momento Rosa e Deddy si sono lasciati ufficialmente.

Deddy e Rosa si sono lasciati: la rottura ufficiale

Tutti da tempo sospettavano che la relazione tra Deddy e Rosa fosse ufficialmente finita, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate dal cantante a Verissimo. Questa testimonianza, che potrebbe deludere molto i fan della coppia, ha solo confermato una notizia che era già nell’aria da diverso tempo. Una volta conclusa l’esperienza ad Amici, Deddy ha deciso di lasciare Rosa a causa dei troppi impegni.