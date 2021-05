Amici 2021, la vincitrice Giulia Stabile e la vecchia foto con Fabrizio Frizzi

La ballerina Giulia Stabile, vincitrice di Amici 2021, ha postato su Instagram una foto che la ritrae con Fabrizio Frizzi quando era appena una bambina.

Sabato 15 maggio è andata in onda la finale di Amici: in questa circostanza, la ventesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi ha visto trionfare la ballerina Giulia Stabile. La ragazza, a poche ore di distanza dalla vittoria, continua a far parlare di sé non soltanto per il traguardo raggiunto ma anche per una vecchia foto apparsa circa tre anni fa sul suo account Instagram che la ritrae in compagnia di un personaggio dello spettacolo molto noto e prematuramente scomparso.

Amici 2021, la vincitrice Giulia Stabile e la foto con Fabrizio Frizzi

Tre anni fa, nei giorni che hanno segnato un grave lutto nel mondo dello spettacolo italiano, la ballerina Giulia Stabile ha postato sul suo account Instagram ufficiale uno scatto che la immortalava, bambina, in compagnia di Fabrizio Frizzi.

Durante la sua infanzia, quindi, la vincitrice di Amici 2021 ha avuto l’immensa fortuna di incontrare uno dei personaggi più emblematici e rinomati della televisione italiana, dotato di immensa umiltà, umanità, discrezione e, soprattutto, di entusiasmo nei confronti della vita.

A questo proposito, è singolare osservare che le caratteristiche che hanno sempre contraddistinto Fabrizio Frizzi si ritrovano, in realtà, anche in Giulia Stabile. Proprio la sua umiltà, la riservatezza e la gioia di vivere che ha sempre manifestato durante le sue performance danzanti, l’hanno portata a conquistare l’ambita coppa del talent show Mediaset.

Amici 2021, la vincitrice Giulia Stabile e le parole di Sangiovanni

Nella serata di sabato 15 maggio, Giulia Stabile si è aggiudicata uno dei due posti in finalissima, insieme al fidanzato e cantante Sangiovanni, dato inizialmente per favorito.

Poco prima della scoperta del vincitore, il ragazzo ha voluto rivolgere alcune parole alla ballerina, ribadendo come sia stato affascinato, sin dai primi giorni del programma, dalla sua fragilità e dalla sua insicurezza nei confronti del suo aspetto. Il cantante, infatti, ha spiegato: “Lei, all’inizio, voleva essere diversa, più bella, più tutto. Ma non capiva che lei era già bella, giù diversa. Io sono a favore della bellezza naturale, e lei è così”.

Amici 2021, la vincitrice Giulia Stabile e i ringraziamenti di Maria De Filippi

La conclusione della ventesima edizione di Amici, dopo la premiazione della ballerina Giulia, è stata commentata daMaria De Filippi che ha deciso di ringraziare tutte le persone che le sono state accanto nel corso degli anni e che hanno reso possibile la realizzazione di quest’ultima edizione, nonostante le difficoltà incontrate a causa della pandemia da coronavirus.

Per questo motivo, la conduttrice ha dichiarato: “Volevo ringraziare tutte le persone che lavorano con me, non vi elenco tutti, chi lavora sa. Scusate se a volte sono stata dura, ma la stanchezza si è sentita, e a chi lavora tanto a volte succede”.

Nel corso della finale, inoltre, sono state particolarmente importanti anche le parole rivolte dal ballerino e giudice Stefano De Martino ai cinque concorrenti ancora in gara. L’augurio di De Martino, infatti, è stato il seguente: “Vi auguro di essere persone con cui è piacevole lavorare, circondatevi delle persone giuste per andare avanti, perché il successo non si fa da soli, ma dipende anche dalle scelte che si fanno, e su questo, affidatevi a Maria, lei vi saprà sempre consigliare”.