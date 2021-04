Amici 2021: le anticipazioni della quinta puntata del Serale

Le anticipazioni della quinta puntata del Serale di Amici 2021 rivelano chi finirà al ballottaggio

La quinta puntata del Serale di Amici 2021 è stata registrata qualche giorno fa. Le anticipazioni sul popolare talent di Maria De Filippi rivelano dunque chi sarà eliminato tra i tre allievi finiti al ballottaggio. Il terzo verrà salvato dai professori, mentre uno degli altri due dovrà chiaramente lasciare la scuola.

La prima manche vedrà in sfida Sangiovanni contro Tancredi, poi Serena versus Alessandro e infine Deddy contro Raffaele. Al ballottaggio finiranno Tancredi, Raffaele e Alessandro. La seconda manche vedrà in sfida Sangiovanni contro Alessandro, poi Deddy vs Raffaele e infine Serena vs Martina, mandando in ballottaggio quest’ultima.

La terza manche vedrà in sfida Sangiovanni contro Aka, quindi Samuele e Giulia vs Deddy e infine Giulia vs Sangiovanni.

Al ballottaggio finiranno questa volta Serena, Sangiovanni e Deddy. La prima a salvarsi sarà Serena, mentre il ballottaggio finale sarà conteso tra Tancredi, Martina e Deddy. Si salverà infine Tancredi, mandando a rischio gli altri due.