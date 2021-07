Amici 2021, Maria De Filippi omaggerà Michele Merlo: l’indiscrezione

Maria De Filippi omaggerà Michele Merlo nella puntata d'inizio della nuova stagione di Amici.

Dal 18 settembre 2021 prenderà il via una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi e a quanto pare la conduttrice avrebbe deciso di omaggiare il giovane cantante scomparsa Michele Merlo, ex concorrente dello show.

Michele Merlo: l’omaggio di Maria De Filippi

Il 6 giugno si è spento il giovane cantante Michele Merlo, ex volto di Amici colpito da un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno omaggiato il ragazzo nei giorni successivi alla scomparsa e il prossimo 18 settembre, nella prima puntata di Amici, Maria De Filippi omaggerà di nuovo il cantante in apertura di puntata. Quando il cantante era scomparso la stessa condutrice – che non possiede canali ufficiali – aveva condiviso una commovente lettera a lui dedicata attraverso i profili dei suoi famosi show tv:

“Eri un ragazzo speciale e lo avevamo capito tutti.

Avevi un’intensità unica, una capacità di guardarti dentro fin troppo spiccata che a volte ti faceva arrovellare attorno agli umori e alle sensazioni. Baudelaire diceva che ‘la sensibilità di ognuno è il suo genio’, la tua era tanta, Mike. Ed è quella sensibilità, quella profondità d’animo e di pensiero, quella capacità di scavare negli abissi dell’animo umano che ci porteremo dentro per sempre. Fa’ buon viaggio”, aveva scritto la conduttrice.

Michele Merlo: la scomparsa

Michele Merlo si è spento nella notte del 6 giugno dopo aver lottato per alcuni giorni tra la vita e la morte. Prima della scomparsa il cantante si era recato in ospedale poiché accusava i primi sintomi della malattia (come la forte emicrania, sanguinamento dal naso, ecc.). In seguito alla sua morte i genitori hanno denunciato i fatti chiedendo alla procura d’indagare per capire se potesse essere fatto qualcosa per salvare la vita del giovane cantante.

Michele Merlo: la fidanzata

Al momento del suo malore Michele Merlo si trovava insieme alla fidanzata Luna Shirin Rasia, rimasta drammaticamente colpita dalla prematura scomparsa del cantante 28enne. “Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore. Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela”, ha scritto la ragazza ricordando il suo grande amore.