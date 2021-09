In occasione della prima puntata di Amici 2021, Maria De Filippi ha voluto ricordare Michele Merlo scomparso a causa della leucemia a 28 anni.

La prima puntata della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi non poteva che iniziare così se non con il ricordo di Mike Bird al secolo Michele Merlo, giovanissimo talento scomparso prematuramente a soli 28 anni il sei giugno del 2021 a causa di una leucemia fulminante.

Eppure nonostante siano passati poco più di tre mesi, il ricordo di Michele Merlo è rimasto vivo, tanto che in studio gli hanno rivolto una dedica speciale. Un momento molto che ha portato Maria De Filippi a commuoversi.

De Filippi Mike Bird, il ricordo nel segno dell’indimenticabile canzone “Aquiloni”

Proprio per rendere omaggio alla figura dell’artista Mike Bird, in studio è stato trasmesso un video della sua canzone più nota “Aquilione”, brano contenuto nel suo secondo album “Cuori stupidi”, un album che ha rappresentato per il giovane artista un punto di svolta e che lo ha portato a presentarsi al grande pubblico solo con il suo nome e cognome anagrafico, per l’appunto Michele Merlo.

A fare da sfondo le immagini del cantante 28enne originario di Vicenza.

De Filippi Mike Bird, lo studio si unisce nel ricordo per il giovane artista

Sono proprio però gli stessi ballerini, molti dei quali provenienti dal talent che hanno fatto la dedica più bella. Proprio nel mentre che brano e canzone proseguivano sullo schermo, Artisti del calibro di Sebastian Melo Taveira, Simone Nolasco, Elena D’Amaro, Giulia Pauselli e Giulia Stabile vincitrice dell’edizione di Amici 2021, si sono esibiti in un balletto unendo così tutto lo studio in un momento molto commovente.

Poche le parole spese anche dalla stessa De Filippi. A parlare in questo caso sono state soprattutto le parole di Michele che hanno risuonato in questa prima puntata grazie al brano “Aquilone” e i movimenti aggraziati dei ballerini.

De Filippi Mike Bird, il percorso di Michele Merlo ad Amici 2021

Il giovane cantante arrivò al talent di Maria De Filippi nel 2017, dopo un’esperienza ad X-Factor 2016 che si concluse al bootcamp.

Ed è proprio ad Amici che il giovane riuscirà a distinguersi arrivando quasi in finale. Nonostante tutto riuscì ad aggiudicarsi il premio Fonzies e a stringere un sodalizio con Emma Marrone con cui stringerà una collaborazione importante. Terminata l’avventura al talent Merlo firmerà un contratto con l’etichetta indipendente Maciste Dischi assumendo lo pseudonimo di Cinemaboy. Il resto è storia. Nel 2020 arriva il suo secondo album “Cuori Stupidi” dove diventerà solo Michele Merlo. Difficile sapere con il senno di poi quanto avrebbe potuto crescere ancora come artista. Di sicuro non sarà mai dimenticato.