Amici 2021, Tancredi ha smesso di seguire Arisa? L’indiscrezione

Tancredi ha smesso di seguire Arisa sui social? Il giovane cantante continua a seguire Zerby e la Cuccarini.

Dopo l’eliminazione al semifinale di Amcii 2021, Tancredi ha smesso di seguire la sua coach Arisa? Il giallo impazza in rete tra i fan del programma.

Tancredi e Arisa: il giallo

Nonostante Arisa sia stata la sua coach al serale di Amici 2021, Tancredi avrebbe smesso di seguirla.

Al momento non è chiaro se il cantante abbia volutamente smesso di seguire i profili dell’insegnante o se invece non li seguisse già da prima del suo ingresso ad Amici, quel che è certo è che invece continua a seguire i due coach di Amici Rudy Zerby e Lorella Cuccarini. Dopo che il “giallo” ha iniziato a incuriosi i fan, Tancredi si esprimerà in merito alla vicenda? Finora nulla lasciava pensare che tra lui e Arisa non ci fossero buoni rapporti.

Tancredi è stato eliminato nel corso della semifinale del talent show di Maria De Filippi.

La giuria composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto ha preferito “salvare” gli altri tre cantautori in gara: Sangiovanni, Deddy e Aka7even.

Tancredi: la dedica al padre ad Amici

Durante la semifinale di Amici 2021 Tancredi si è esibito in una sua personale versione del brano Come home, dedicandolo a suo padre. Il papà di Tancredi è Alberto Cantù Rajnoldi, direttore creativo della Maison Giorgio Armani. “Le ho dedicate a mio padre che mi è stato vicino anche se siamo lontani”, aveva affermato il giovane cantante in merito alle barre da lui scritte per la canzone.

Tancredi: il primo EP in uscita a maggio

Come altri cantanti all’interno della scuola di Amici anche Tancredi ha catturato l’attenzione di alcune case discografiche e, dopo la sua esperienza all’interno del talent show, pubblicherà il suo primo Ep. Per la Warner Music il cantante ha infatti realizzato Iride, raccolta dei suoi migliori brani scritti per Amici 2021. Per il giovane cantante 19enne si tratta di un importante successo, che conferma le sue capacità e il talento messi in campo ad Amici. “Non vedevo l’ora di annunciarvi questo magnifico progetto al quale sto lavorando da tanto tempo. Dentro ci sono brani che mi raccontano e che vi faranno entrare nel mio mondo. Spero possiate trovarci anche il vostro”, ha scritto Tancredi via social, annunciando l’uscita del suo primo Ep (il 14 maggio 2021).