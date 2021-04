Amici 2021, Tancredi: il look del cantante prima e dopo il talent

Tancredi, le caratteristiche del look del cantante selezionato per il serale di Amici 2021 prima e dopo la partecipazione al talent show.

Il cantante Tancredi è uno dei giovani talenti selezionati per il serale di Amici 2021 e in lizza per la vittoria della nuova edizione del programma, regolarmente in onda su Canale 5, condotto da Maria De Filippi.

Amici 2021, Tancredi: il look prima e dopo il talent

Tancredi, dopo essersi garantito la partecipazione al serale, si sta impegnando per aggiudicarsi la vittoria del famoso reality.

Il ragazzo, registrato all’anagrafe come Tancredi Cantù Rajnoldi, è entrato nel talent dopo aver sfidato e battuto Evandro e, da quel momento, ha imboccato la strada del successo, facendosi apprezzare per le sue spiccate doti di rapper e di autore. Il programma Mediaset, quindi, si sta configurando come un importantissimo trampolino di lancio per il cantante, annoverato tra i talenti della squadra capitanata da Arisa.

Proprio l’insegnante di canto, inoltre, lo ha descritto più volte come un “moderno Lucio Battisti” a causa dei capelli ricci e vaporosi che l’allievo è solito portare. Tuttavia, il look esibito da Tancredi non è sempre stato quello mostrato sul palco di amici.

Hairstyle: i look del cantante

Nel corso degli ultimi mesi, l’aspetto di Tancredi sfoggiato in occasione del programma è diventato ormai perfettamente riconoscibile per i fan del talent show traducendosi in completi oversize con tonalità che variano dal total black a colorisgargianti come il verde ottanio o il fucsia, sempre abbinati a un paio di sneakers e a un hairstyle connotato da folti ricci.

Tuttavia, curiosando sui profili social del cantante è possibile osservare come lo stile del ragazzo si sia trasformato nel tempo, soprattutto in materia di hairstyle.

Su Instagram, infatti, appaiono numerose foto in cui Tancredi è stato immortalato con un look molto diverso da quello ormai conosciuto e apprezzato ad Amici poiché il cantante portava spesso i capelli estremamente corti e fissati con il gel all’indietro. Il vecchio look, tuttavia, sembra essere stato ormai superato a favore dei ricci e di uno stile decisamente trendy e inconfondibile.