Carola Puddu innamorata di Michele Esposito? I due avevano legato molto durante l'edizione di Amici 21, e circolano voci a riguardo sui social.

Secondo alcune voci che stanno circolando sul web, Carola Puddu sarebbe innamorata di un ex concorrente di Amici, con il quale avrebbe legato durante l’edizione del talent.

Carola Puddu è stata sicuramente tra le concorrenti più talentuose e più apprezzate di tutto Amici 21.

Durante il soggiorno nella home del talent, si è avvicinata molto a Luigi Strangis, vincitore dell’edizione, per il quale si era presa anche una cotta, poi non ricambiata. Ultimamente però sul web si sta diffondendo una voce secondo cui Carola sarebbe innamorata di un altro ballerino della sua stessa edizione: il suo interesse sarebbe rivolto a Michele Esposito. Il tutto nascerebbe da alcune dichiarazioni fatte dal ballerino qualche tempo fa:

Tuttavia, al momento si tratta solo di ipotesi e congetture sparate dai fan, e i due diretti interessati non si sono ancora espressi sulla vicenda.

Nel frattempo però, la stessa Carola è tornata a parlare della sua esperienza ad Amici, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. In particolare, ha risposto alle domande taglienti della conduttrice sul rapporto con Luigi Strangis:

«Non saprei definirti a parole cosa ci lega tanto. È un legame molto speciale, molto profondo. Lui sa tutto di me. […] Mi trasmette leggerezza e spensieratezza. Anche quando lui mi disse che non sentiva niente per me, comunque è sempre rimasto. Non abbiamo mai smesso di volerci bene. Durante tutto il percorso era davvero il mio punto di riferimento là dentro. È un’infatuazione mentale. Non avendolo vissuto, non posso dirti con certezza che questo è l’amore della mia vita. Però sicuramente lui era davvero importante per me, proprio il mio punto di riferimento. Quello che mi attrae di lui non è il suo aspetto fisico, è proprio il suo carattere. E anche come artista lo stimo tantissimo».