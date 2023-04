L’eliminazione di Federica da Amici 22 è stata un fulmine a ciel sereno, soprattutto per la sua professoressa di canto Arisa, che ha deciso di scriverle una lettera.

Amici 2022, la lettera di Arisa a Federica: “Mi hai resa fiera di te sempre”

Federica ha dovuto dire addio ad Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. L’inaspettata eliminazione annunciata nella serata di sabato 15 aprile ha sconvolto soprattutto Arisa, professoressa della ragazza. L’artista, quindi, ha deciso di dedicare alla 24enne romana un post condiviso sul suo account Instagram.

“Questo è uno scatto di Fede mentre manda un bacino a tutti voi”, ha scritto Arisa su Ig. Le parole della cantante accompagnano uno scatto in cui l’ex allieva manda un bacio in camera.

Il post su Instagram

“Piccola Fede, quanta strada hai fatto per arrivare fino a qui…”, si legge nel post. “Sei una ragazza pulita, forte, una grande lavoratrice, in grado di non prendersi mai troppo sul serio ma di prendere sempre sul serio tutto. Mi hai resa fiera di te sempre. Grazie per tutte le emozioni che sei stata in grado di darmi e per tutte le volte che mi hai fatta sentire importante per te”.

Arisa, infine, ha concluso il post guardando al futuro della 24enne: “Ti auguro di avere ancora tanto cibo per dar da mangiare ai tuoi sogni e farli diventare grandi. Non mollare la musica se è quello che ti rende felice, valuta bene se è vero amore e abbi sempre cura di te. Ti voglio bene”.