Amici 2022, la reazione di Angelina alla sua mancata vittoria: "Sono felice"

Maria de Filippi ormai incasella non solo successi di pubblico e share, ma anche vere vittoria morali, in cui la soddisfazione di vedere che nei concorrenti di Amici si forma anche il carattere è evidente: e nell’edizione 2022 spicca la reazione di Angelina alla sua mancata vittoria: “Sono felice”. Malgrado Angelina mango fosse data da molti come la vincitrice alla fine ha trionfato il ballerino Mattia Zenzola. E come spiegano i media non appena il dominatore ha sollevato il trofeo della vittoria la cantante gli ha subito fatto i suoi complimenti: “Bravo Mattia, sei stato bravissimo”.

La reazione di Angelina alla mancata vittoria

Poi Angelina ha fatto di più e meglio: ha detto grazie a tutti per la vittoria nella categoria “canto” e lo ha fatto con una maturità assoluta: “Grazie mille per questo premio. Vi dico grazie di cuore, grazie mille, sono proprio felice. Non sono mai stata così contenta”. E ancora: “Questa settimana è stata come un giro sulle montagne russe, ma di quelli pesanti che fanno paura. Ci sono stati momenti in cui non realizzavo bene. Mi dicevo ‘oddio ma questo è l’ultimo lunedì, poi l’ultimo martedì, l’ultimo mercoledì’. E davvero non capivo ed era stranissimo. Poi ho avuto momenti in cui mi sentivo molto fiera di quello che avevo fatto qui dentro. E si alternavano queste due sensazioni e stati d’animo, ma fino a poche ore fa”.

Una campionessa assoluta di stile

Poi Angelina ha chiosato da campionessa in pectore ma campionessa vera: “Non mi immaginavo la fine di questo percorso, partiamo da questo presupposto, per me non esisteva, non ce la facevo ad andare oltre con l’immaginazione. Sinceramente ho vissuto stasera una quantità di emozioni che non si possono immaginare ed è difficile anche spiegarle. Sono veramente felice con tutto il mio essere, con tutte le cellule del mio corpo sono felice. Sono contenta di com’è andata e non rimpiango nulla”.