Amici 2023 va in onda dopo la morte di Maurizio Costanzo. La rabbia dei fan contro Mediaset

I fan di Amici 2023 si sono scagliati contro Mediaset quando la rete ha deciso di non cancellare il daytime del talent show nonostante la morte di Maurizio Costanzo.

Amici 2023 va in onda dopo la morte di Maurizio Costanzo

La morte di Maurizio Costanzo ha rivoluzionato il palinsesto pomeridiano di Canale 5 previsto per la giornata di venerdì 24 febbraio. Alle 14:45, l’appuntamento di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi è stato cancellato: la conduttrice non è apparsa in tv nonostante il programma sia registrato con largo anticipo rispetto alla messa in onda sul piccolo schermo.

A non essere stato cancellato, invece, è stato il daytime di Amici, il talent show che – proprio come Uomini e Donne – porta la firma della De Filippi.

Dopo una puntata speciale della soap opera Terra Amara che ha sostituito il dating show, infatti, il daytime di Amici è stato regolarmente trasmesso.

La rabbia dei fan contro Mediaset

La decisione di mandare in onda il daytime di Amici ha fanno insorgere i fan sui social. Molti utenti, infatti, si sono scagliati contro la decisione presa dai vertici Mediaset. Tra i tanti commenti postati, ad esempio, si legge: “Incredibile Mediaset: hanno tolto Uomini e Donne, ma mandano in onda il daytime di Amici.

Davvero non si capiscono certe scelte”.

“Anche se non compare Maria De Filippi nel daytime di Amici, sarebbe stato giusto cancellare la puntata di questo pomeriggio. In una giornata come questa era meglio evitare in segno di rispetto per Maria”, ha scritto un altro utente.

Ancora, commentando la scelta del Biscione, un fan ha scritto: “Imbarazzante, cinici e insensibili”.

Per il momento, intanto, non è noto cosa accadrà domenica 26 febbraio ma si esclude che la nuova puntata del talent possa essere condotta dalla De Filippi.

Più probabile che l’appuntamento possa essere cancellato nonostante la puntata sia già stata registrata.