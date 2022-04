Amici 21, anticipazioni quinta puntata: l'eliminato del 16 aprile lascia i fan molto sconcertati.

Il Serale di Amici 21 è arrivato alla quinta puntata. Anche se la messa in onda è prevista per sabato 16 aprile, la registrazione è già andata in scena e abbiamo le prime anticipazioni. Chi è stato eliminato? Un po’ a sorpresa, è stato un solo allievo a lasciare il programma e non due come si aspettavano i telespettatori.

Amici 21: anticipazioni quinta puntata

Sabato 16 aprile 2022 va in onda su Canale 5 alle ore 21:20 la quinta puntata di Amici 21. La registrazione è già andata in scena e grazie al portale Il Vicolo delle news abbiamo le prime anticipazioni. Una prima notizia interessante riguarda le eliminazioni: a differenza di quello che ci si aspettava, è stato un solo allievo ad abbandonare la scuola e non due.

Amici 21: l’eliminato della quinta puntata

Il ballottaggio finale ha visto scontrarsi la ballerina Carola, della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, contro il collega Dario, del team di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. La ragazza si è esibita, sia con le punte che con le scarpe da ginnastica, sulle note di I wanna Dance with Somebody. Il ragazzo, invece, ha portato in scena Brividi di Blanco e Mahmood e un mashup della siglia di Mr.

Bean, con tanto di pupazzo della famosa serie al seguito. Ad avere la meglio è stato Dario, quindi l’eliminata della quinta puntata di Amici 21 è Carola.

Amici 21: gli ospiti di sabato 16 aprile

Ospiti della quinta puntata sono i Follya. Si tratta degli ex Dear Jack, il primo gruppo ad essere ammesso ad Amici nel lontano 2013, conquistando il premio della critica. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, nel 2015 la band si è sciolta.

Da poco è tornata insieme, con un nuovo nome e un’altra formazione. Ad essere rimasto è solo il frontman Alessio Bernabei.