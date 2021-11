Amici 21, il figlio di Gigi D’Alessio canta L’amore che non c’è

Amici 21, LDA, figlio di Gigi D'Alessio, ha cantato una canzone del padre: la lite tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

LDA, figlio di Gigi D’Alessio, ha ricevuto dall’insegnante Rudy Zerbi (lo stesso che l’ha voluto nella scuola) un compito particolare, ossia, cantare un brano del genitore. Il professore di canto ha chiesto al ragazzo di esibirsi con una delle seguenti canzoni paterne: Non dirgli mai, Mon amour e L’amore che non c’è.

Rudy Zerbi al figlio di Gigi D’Alessio: “Scegline una”

Rudy Zerbi ha spiegato all’allievo LDA: “Sono tre canzoni che forse conosci. A me piacerebbe che tu ne scegliessi una. Voglio che qui dentro ci sia LDA 3.0. Puoi fare tutto quello che ti senti. Se la Pettinelli ha dei problemi glieli dobbiamo risolvere”.

Gigi D’Alessio: la scelta del figlio ad Amici

Luca D’Alessio ha potuto scegliere uno dei tre brani del padre Gigi.

Alla fine ha deciso per L’amore che non c’è, canzone con cui si è esibito durante la puntata del programma andata in onda lo scorso 31 ottobre. Questa performance è stata molto significativa, dato che può essere letta come un passaggio di fiaccola dal padre in figlio.

LDA: Pettinelli non è stata mai convinta del figlio di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio è un artista rinomato, che ha già dato molto in campo artistico, ora tocca a suo figlio Luca proseguire lungo questa strada.

Tuttavia, l’esibizione del giovanissimo artista non ha convinto Anna Pettinelli, che non è stata mai convinta del tutto da LDA. Ne è infine scaturita una lite tra Anna e Rudy, che ha ovviamente preso le difese del suo allievo.