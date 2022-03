Amici 21, la nuova giuria e un ospite fisso: tutti i dettagli

Tutto quello che c'è da sapere su Amici 21: dalla nuova giuria all'ospite fisso.

Sono emerse nuove indiscrezioni per quanto riguarda Amici 21 e sembra che faranno parte della giuria alcuni famosi volti dello spettacolo italiano.

Amici 21: la giuria

In tanti non vedono l’ora di sapere chi comporrà la nuova giuria di Amici di Maria De Filippi e, secondo indiscrezioni, tra i giurati della nuova edizione del programma vi saranno Giorgia (che già aveva preso parte a un’edizione dello show), Stefano De Martino (ex concorrente dello stesso programma) e Giulia Michelini.

L’ospite fisso del programma invece potrebbe essere Belen Rodriguez (che si vocifera si sia riavvicinata a Stefano De Martino).

In tanti tra i fan non vedono l’ora di sapere se la notizia verrà confermata, ma al momento sulla questione tutto tace e per avere certezze a riguardo non resta che attendere.

Stefano De Martino: le novità

L’ultimo anno è stato molto impegnativo per Stefano De Martino dal punto di vista professionale e sentimentale.

Di recente hanno iniziato a circolare inidiscrezioni in merito a un presunto ritorno di fiamma tra il ballerino e la sua ex moglie, Belen Rodriguez, che solo alcuni mesi fa ha avuto sua figlia, Luna Marì, dalla relazione con Antonino Spinalbese.

Belen e Stefano condividono un figlio, Santiago, e insieme avrebbero trascorso le festività natalizie e un romantico week end fuori porta. Al momento i due non hanno ancora confermato né smentito la notizia del loro ritorno di fiamma, ma spesso sono stati avvistati insieme nelle ultime settimane.

“Questa persona la conosco da 11 anni. Non ci siamo detti la verità su tutto. È la persona che più mi ha fatto soffrire. Penso che mi abbia tradito. Ha sofferto tanto per causa mia. Ci sarò sempre: per quanto mi possa arrabbiare poi mi passa. Una parola per descriverlo… Neomelodico”, ha dichiarato la showgirl in merito al suo ex marito.