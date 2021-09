Amici 21: la ripartenza con un omaggio a Michele Merlo, ex allievo scomparso a 28 anni

La 21a edizione di Amici si aprirà con un omaggio a Michele Merlo, il cantante scomparso pochi mesi fa a causa di una leucemia fulminante

La ripresa di Amici è oramai imminente, con la sua 21a edizione che andrà in onda in anticipo rispetto al solito. Il talent ideato e condotto da Maria De Filippi prenderà infatti il via eccezionalmente domenica 19 settembre alle ore 14.00 su Canale 5, promettendo già molte novità sia per i concorrenti che per i giudici.

Il momento più commovente sarà tuttavia l’omaggio dedicato a Michele Merlo, l’ex allievo della scuola scomparso pochi mesi fa dopo una emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Dalle prime immagini emerse della registrazione della prima puntata si vedono nello specifico i professionisti di Amici ballare sulle note di una canzone di Michele Merlo. Nel mentre sullo sfondo compariranno le immagini del giovane artista, scomparso a soli 28 anni dopo la malattia improvvisa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Per quanto riguarda la puntata in sé, pare che l’ospite in studio sarà Tommaso Paradiso, che canterà il suo nuovo singolo “Magari no”. Presenti in trasmissione ci saranno anche alcuni dei protagonisti della passata edizione, come Aka7even, Deddy e Alessandro. Tra i vip presenti si parla invece di Raoul Bova, Gerry Scotti, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni, Eleonora Abbagnato, Roberto Baggio e Nino Frassica. I nuovi professori di canto e ballo saranno invece Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, direttamente da Ballando con le Stelle.