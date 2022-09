Amici 21, la rivelazione di Nunzio su Cosmary: “Una cosa più grande di noi”

Dopo le voci sempre più insistenti sulla storia tra Nunzio e Cosmary, L'ex allievo di Amici ha deciso di parlare per la prima volta.

Si è parlato molto in questo ultimo periodo del fatto che tra Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli possa essere nata una storia, ciò anche per via di voci che si sono fatte via via più insistenti. Ora è proprio il ballerino ed ex allievo di Amici a rompere il silenzio per la prima volta sul legame con la giovane, come lui passata allieva della scuola di Maria De Filippi.

In una lunga riflessione che è stata riportata dal sito Isa&Chia, il ballerino siciliano ha parlato per la prima volta della questione.

Amici 21, Nunzio rivela su Cosmary: “Una cosa più grande di noi”

Proprio a proposito di Cosmary Fasanelli, ha scelto di non esporsi più di tanto:“Dell’amore non mi va di parlarne perché sono scettico, ero un po’ scettico sull’argomento”, ha esordito. Ha quindi aggiunto: “Ad oggi, per l’esperienza che sto vivendo, posso dirti che è bello cioè è tutto nuovo, è una cosa più grande di noi purtroppo”.

Si tratta di parole quindi che ci dicono molto di ciò che sta vivendo Nunzio.

“Maria è stata per me una madre”

Il ballerino ha speso anche parole piene di ammirazione e stima per la conduttrice di “Amici” Maria De Filippi. Di lei ha affermato non solo che per lui è come una madre, ma anche che l’ha aiutato molto nei momenti più critici: “Maria ha un talento.

Io spero che continuerà così anche per la nuova classe che si formerà”, ha infine dichiarato.