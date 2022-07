L'ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, Luca D'Alessio, ha rivelato a Lorella Cuccarini di aver incontrato una ragazza speciale.

Luca D’Alessio, figlio del famoso cantante ed ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, in un’intervista con Lorella Cuccarini, ha ammesso di aver conosciuto una ragazza speciale, che è entrata nel suo cuore.

Amici 21, LDA è fidanzato? La risposta del cantante

Luca D’Alessio, conosciuto come LDA, è stato uno degli allievi più amati della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantante ha annunciato di aver conosciuto una ragazza che gli sta facendo provare delle forti emozioni. Durante un’intervista esclusiva rilasciata a Lorella Cuccarini, LDA ha ammesso di aver incontrato una ragazza speciale, che è immediatamente entrata nel suo cuore. Lorella ha chiesto a Luca come sta andando la sua vita sentimentale e lui ha risposto nel modo più sincero possibile.

“Allora, per me dire innamorato è un parolone molto grosso. Tanto interessato ad una persona sì, questo lo posso dire, è una bellissima persona. Siamo in una fase in cui ci stiamo conoscendo. Spero che un giorno, magari…” ha dichiarato il cantante.

Nuova fiamma per LDA

Non si conosce l’identità di questa misteriosa ragazza, anche perché tra i due non ci sarebbe ancora una vera e propria relazione. LDA ha rivelto un dettaglio speciale su questa conoscenza.

Commentando le frasi scritte su alcune carte, ha rivelato di aver avuto diversi colpi di fulmine, tra cui quest’ultimo con questa ragazza speciale. LDA ha rivelato anche di essere pronto per pubblicare il suo primo vero album, che potrebbe essere pronto per l’autunno.