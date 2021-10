Amici 21, Mirko Masia ha ottenuto la borsa di studio: ecco dove studierà

Mirko Masia ha ottenuto due borse di studio. Dopo che ha lasciato la scuola di Amici, la maestra Francesca Bernabini ha rispettato quanto promesso.

Una bella notizia per il pubblico del talent Amici di Maria De Filippi. Il ballerino Mirko Masia ha ottenuto la tanto promessa borsa di studio. Era entrato nella scuola più famosa della televisione anche per la sua storia molto forte tanto che la maestra Alessandra Celentano deciso di assegnargli il banco di Amici per un mese.

La maestra era consapevole del livello non sufficiente di Mirko nella danza, ma voleva regalargli un’esperienza di vita. Veronica Peparini lo ha però messo in sfida ed è uscito sconfitto.

La promessa a Mirko Masia di Francesca Bernahini

Proprio in quell’occasione, il giudice della sfida, Francesca Bernabini, ha promesso a Mirko una borsa di studio. Adesso, a distanza di più o meno 2 settimane dalla sua uscita dal talent di Canale 5, la Bernabini ha mantenuto la promessa e ha trovato ben due borse di studio per Mirko!

L’ incontro tra Mirko Masia e la Bernabini

L’incontro tra Mirko e la maestra Bernabini è stato caricato sul portale della trasmissione Witty. Mirko era ovviamente curioso di sapere perché proprio lui ha potuto beneficiare di questa borsa di studio. “Ho visto dentro di te una passione, la voglia di andare avanti, la voglia di sfondare. E non devo credere io in te, ma devi credere tu in te stesso. Mi piace mantenere le promesse, mi sono applicata e ho trovato non una borsa di studio, ma due”.

Così ha parlato la coreografa e critica di danza.

Le proposte per Mirko Masia

Una delle due scuole è la Mandala Dance Company di Ladispoli, gli offre un periodo intensivo in tutti gli stili di danza. Nel caso in cui dovesse riuscire a superare il periodo intensivo allora potrà continuare a studiare nel percorso più lungo, super professionalizzante.Poi c’è la Maison Accademia di Danza di Roma, un percorso di 400 ore, si studia tutti i giorni e con delle masterclass.

Anche qui potrà studiare tutte le discipline, compreso hip hop. Ecco cosa ha dichiarato Mirko alla proposta di queste due scuole. “Le sono veramente grato perché è un’opportunità bellissima e io la sfrutterò. Sono veramente contento”.