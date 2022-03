Rudy Zerbi, durante un'esibizione in stile "Sister Act" ad Amici 21, ha rubato un bacio ad Alessandra Celentano, stupendo tutto il pubblico.

Amici 21, il guanto di sfida dei Prof

La prima puntata del serale di Amici 21, andata in onda sabato 19 marzo, è stata un vero successo.

Come ogni anno, uno dei momenti più divertenti e attesi è stato quello delle sfide tra i professori. Nella prima puntata il guanto di sfida dei Prof è stato dedicato ai musical, con due esibizioni importanti. Una sfida tra Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro e Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La prima coppia, che ha vinto ottenendo i voti dei giudici, ha deciso di esibirsi in Grease, ottenendo un grandissimo successo.

Amici 21, Rudy Zerbi ruba un bacio ad Alessandra Celentano durante la sfida dei professori

La risposta di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è stata davvero molto divertente. La coppia di professori ha messo in scena un’esibizione esilarante in stile “Sister Act“, che ha fatto divertire Maria De Filippi, i giudici, i ragazzi e il pubblico in studio e a casa. I due, vestiti con abiti da suora, si sono lasciati andare a balli sfrenati, ma ciò che ha stupito di più è stato il fatto che Rudy Zerbi, improvvisamente, ha rubato un bacio ad Alessandra Celentano.

Un gesto che ha sorpreso e divertito tutti, ma che non è bastato per aggiudicarsi la vittoria.