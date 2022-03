Amici 21, scontro tra Luigi e Alex: “A sparlare sei bravissimo”

I due giovani cantanti hanno litigato dopo la prima puntata del serale: cos'è successo tra Alex e Luigi? L'allievo di Rudy Zerbi si è fatto sentire.

Dopo le parole di Alex, Luigi si è fatto sentire e ha prontamente replicato alle sue dichiarazioni. Il serale è appena iniziato, ma i due allievi della scuola di Amici hanno già litigato: cos’è successo tra i giovani cantanti?

Amici 21, primo litigio dopo il serale

Non solo sorrisi, come lo show divertentissimo (con tanto di bacio) tra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Per gli allievi di Amici è iniziato il momento più atteso, ma la competizione comincia a farsi sentire. Così nella scuola del talent più amato non sono mancati i momenti di tensione.

Lo conferma quanto successo tra Luigi e Alex, le cui parole non sono proprio piaciute al coinquilino.

Amici 21, lo scontro tra Luigi e Alex

Perché Luigi e Alex hanno litigato? L’allievo di Zerbi non ha accettato le parole pronunciate da Alex in un video, senza che lui fosse presente.

L’allievo di Lorella Cuccarini, infatti, ritiene che Luigi abbia conquistato punti immeritati. Per lui, la sfida con Crytical non era equa. In casetta, dopo aver visto i video dei giorni successivi alla prima puntata della nuova edizione di Amici, è arrivata la replica del diretto interessato.

Luigi ha risposto alle parole precedentemente pronunciate da Alex, dicendo: “Non hai parlato di me, del fatto che non scrivo i testi, a me sembra che tu guardi sempre gli altri ma non pensi al tuo. T parli parli, ma quando qualcuno ti parla dietro, tu dici io non potevo difendermi e in quel contesto lì, io non potevo difendermi. Da quando mi conosci tu pensi che io non abbia mai pareri, invece non è così”.

Quindi ha sottolineato: “Perché tu intuisci, ma cosa ne sai di quello che ho in testa, tu credi che io penso delle cose diverse da quelle che dico, perché lo vedi, lo percepisci, ma che ca**o percepisci? Ma chi sei Giucas Casella? Dai, ma come fai a dire”.

Alex ha precisato che il suo giudizio arriva “da quello che vedo. Se sei qui, io ti guardo, vedo quello che dici. Se tu suoni viene anche detto che sei musicista, poi sei contro un rapper a fare rock’n roll anni Cinquanta, swing e musica leggerissima, ci vuole un secondo a dire, ca**o effettivamente però…”.

Come detto nel video, il cantante della squadra di Lorella ha ribadito: “Indipendentemente da quello, io ho un mio parere, anche se loro decidono, posso avere un mio parere? Per me non era equo”.

Continua il battibecco tra i due. Luigi, infatti, ha reagito: “Ti manca un pezzo fondamentale, tu mi hai messo in mezzo, vuoi dire il tuo parere? Ma non mi mettere in mezzo. A sparlare sei bravissimo“.