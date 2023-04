Tra due allievi della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi potrebbe essere scoppiata la passione. Stiamo parlando di Elena Manuele e Cristiano La Bozzetta.

Amici 21, scoppia l’amore tra Elena Manuele e Cristiano La Bozzetta

Fin dai tempi della loro partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Elena Manuele e Cristiano La Bozzetta hanno sempre avuto un bellissimo rapporto. I due hanno sempre parlato di amicizia, ma negli ultimi tempi i fan credono che ci sia qualcosa in più. A dare il via al chiacchiericcio sono stati proprio i diretti interessati.

Elena e Cristiano: la foto attira l’attenzione dei fan

Elena e Cristiano hanno condiviso su Instagram una serie di foto che li ritraggono insieme. A didascalia, si legge:

“La mia anima gemella“.

La Manuele e La Bozzetta non si scambiano baci passionali, sia chiaro, ma secondo i fan il loro rapporto si è trasformato da amicizia in amore.

Elena e Cristiano sono una coppia?

I fan di Amici hanno immediatamente inondato gli scatti di like e commenti. Piovono “siete bellissimi“, ma qualcuno suggerisce di non farsi strane illusioni: “sono amici da sempre“. Per il momento, Elena e Cristiano non hanno chiarito la natura del loro rapporto, per cui non sappiamo se siano una coppia o meno.