Amici 21 serale, eliminazione segreta ma i rumors su chi è uscito scuotono i social 

In linea con un meccanismo di suspense già collaudato Amici 21 serale prevede l'eliminazione segreta ma qualcosa è trapelato e non piace molto ai fan

Amici 21 serale parte già col botto, con il meccanismo di suspense assoluta dell’eliminazione segreta e con i rumors su chi sia uscito che scuotono i social, insomma, il mix perfetto per fare notizia con una trasmissione televisiva storica che notizia la fa comunque.

Pare infatti che le anticipazioni sulla prima puntata starebbero creando qualche malumore per un motivo preciso che ha a che fare sia con il meccanismo di eliminazione che con le “finestre di opportunità” dei concorrenti.

Amici 21 ed eliminazione segreta, cosa sta succedendo

Spieghiamola: il risultato del secondo ballottaggio è, al momento, segreto, perché in continuità con l’edizione dello scorso anno Maria De Filippi ha prediletto una linea “da fiato sospeso”.

In questo modo i telespettatori che si sintonizzeranno per seguire la puntata di questo sabato 19 marzo 2022 avranno un segreto da svelare. In gioco e in bilico ci sono Gio Montana e Christian ed è praticamente certo che uno dei due ha dovuto lasciare la casetta. E sui social quel qualcuno sarebbe Gio Montana.

Un concorrente visto andare verso l’albergo

Il cantante sarebbe stato visto uscire dalla casetta e andare verso l’albergo, il che significa che Christian è salvo.

Tuttavia sui social qualche polemica per questo possibile scenario sta sorgendo, perché? Perché molti telespettatori ed utenti del web si lamentano del fatto che Gio Montana non avrebbe avuto modo di esibirsi nel corso della puntata, se non per il ballottaggio, il che gli avrebbe “resettato” le possibilità di giocarsela fino alla fine.