Amici 21, Stefano De Martino si commuove in studio: il gesto di Maria De Filippi

Stefano De Martino si è commosso durante il serale di Amici 21, mentre Serena ballava sulle note di Elisa. Maria De Filippi ha fatto un gesto molto dolce

Durante la puntata del serale di Amici 21, andata in onda sabato 9 aprile, Stefano De Martino si è commosso in studio. Il giudice si è molto emozionato per l’esibizione di Serena, che ha ballato sulle note di una canzone di Elisa.

Maria De Filippi si è subito avvicinata a lui, per un gesto molto dolce.

Amici 21, Stefano De Martino si commuove in studio

Sabato 9 aprile 2022 è andata in onda la quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Durante la serata Serena si è esibita in una coreografia davvero molto speciale, che ha toccato il cuore di tutti. La ballerina della squadra Cuccarini-Todaro, ha ballato sulle note di una canzone di Elisa, in una coreografia dedicata all’amore per i nonni.

Stefano De Martino è rimasto molto colpito da questa esibizione, tanto da commuoversi. Il giudice un po’ di tempo fa ha perso la sua amatissima nonna Elena, vittima di un incidente domestico.

Il gesto di Maria De Filippi

La commozione di Stefano De Martino ha coinvolto tutti. Quando Maria De Filippi si è resa conto delle sue lacrime, si è subito alzata, mentre Serena stava ancora ballando, per avvicinarsi al giudice. La conduttrice lo ha baciato sulla fronte, dimostrandogli tutta la sua vicinanza e il suo sostegno.

Un gesto molto dolce e molto materno, che ha conquistato tutto il pubblico.