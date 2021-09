Amici 21: tra gli allievi c’è anche Luca D’Alessio, figlio del popolare cantante partenopeo

Luca D'Alessio, terzogenito di Gigi, è pronto a entrare nel talent show di Maria De Filippi per far conoscere le sue doti sulle orme del padre

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è pronta al debutto, tornando eccezionalmente in onda nel primo pomeriggio di domenica 19 settembre. Della prima puntata, registrata nei giorni scorsi, sono già apparsi in rete i primi spoiler che hanno sostanzialmente confermato alcuni gossip che erano circolati con insistenza per tutta l’estate.

Luca D’Alessio pronto per Amici 21

La prima notizia rilevante è che tra gli allievi della popolare scuola di Canale 5 ci sarà anche Luca D’Alessio, figlio del più noto Gigi D’Alessio. Il giovane rapper è meglio noto con il nome d’arte di LDA ed è già ormai piuttosto conosciuto nel napoletano. Si tratta per la precisione del terzo figlio del cantautore partenopeo, nato dal primo matrimonio con Carmela Barbato dopo Claudio e Ilaria.

Inoltre Gigi è padre anche di Andrea, nato dalla relazione con Anna Tatangelo, mentre è ora in attesa dal quinto figlio dalla suo nuova compagna Denise Esposito.

Luca D’Alessio ha già collaborato col padre nell’album Buongiorno del 2020. Su YouTube è peraltro possibile ascoltare alcuni dei suoi brani, come ad esempio Resta, Di notte, Vediamoci stasera e Vivimi. Quest’ultimo è stato anche cantato da Gigi D’Alessio insieme al figlio in un video pubblicato su Instagram.

LDA sogna dunque di seguire le orme del padre, intenzionato a farsi conoscere da un pubblico più ampio.