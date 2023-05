Amici 22, Aaron eliminato, Wax resta dentro: chi sono i 4 finalisti

Nella serata di ieri, sabato 6 maggio 2023, è andata in onda la semifinale di Amici. Una puntata con delle regole diverse per le sfide, che ha decretato i quattro finalisti ufficiali.

Amici 22, semifinale: due eliminati

Nella serata di ieri, sabato 6 maggio 2023, è andata in onda la semifinale di Amici. Una puntata che era in dubbio, perché negli ultimi giorni ci sono stati diversi problemi nella scuola, per via di un focolaio Covid. Nonostante l’emergenza sanitaria sia ufficialmente finita, come annunciato dall’OMS, nei giorni scorsi ad Amici sono risultate positive 14 persone, di cui 4 concorrenti e 10 tecnici. Dalla produzione del programma non sono arrivate conferme, ma una specie di conferma è arrivata per il fatto che la registrazione della semifinale è stata cancellata e rimandata. La semifinale è stata registrata circa sei ore prima della messa in onda. I due concorrenti eliminati di questa puntata sono stati Maddalena e Aaron, che si è giocato tutto alla fine della puntata, contro Wax.

Amici 22: chi sono i finalisti

Ad essere stati ufficialmente eliminati durante la semifinale sono stati Maddalena e Aaron, una ballerina e un cantante, che è stato battuto alla fine da Wax. I quattro finalisti ufficiali di questa edizione sono Isobel, Mattia, Angelina e Wax. “Tutti e due avete raggiunto un grande risultato, non a caso stanno per uscire i vostri album” ha dichiarato Maria De Filippi, nel momento in cui doveva dare l’annuncio ad Aaron e Wax. “Ho vinto in ogni caso, come persona” ha commentato Aaron prima di lasciare la scuola.