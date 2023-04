Amici 22, Aaron in lacrime dopo l'esibizione. Le dure parole di Malglioglio: "Non hai trasmesso nulla"

Nel corso della puntata di Amici di Maria De Filippi andata in onda sabato 15 aprile c’è stato un piccolo confronto tra il giudice Cristiano Malgioglio e l’allievo Aaron. Quest’ultimo si è cimentato in una versione molto personale di “La Cura”, originariamente cantata dal mai dimenticato Franco Battiato. Non tutti si sono mostrati convinti di questa esibizione: questo è il caso di Cristiano Malgioglio che ha criticato l’interpretazione dell’allievo: “Non mi ha trasmesso nulla”, ha dichiarato.

Amici, Aaron è in lacrime dopo l’esibizione. Malgioglio: “Troppo giovane per parlare d’amore”

Il giudice di Amici ha osservato che Aaron sarebbe stato troppo giovane per portare avanti dal punto di vista vocale un fardello così importante come quello del brano “La cura”: “Io sono molto felice che i coach facciano interpretare brani diversi. Questa canzone però è talmente straordinaria, emotiva e bella, che per me ci vorrebbe una voce da grande interprete”.

Ha poi osservato: “Tu hai una voce e meravigliosa e l’ho sempre detto. Magari tra un paio d’anni sarà ancora più fumosa e strong, però per cantante questo brano bisogna essere adulti”.

Michele Bravi: “Arriverà il momento”

Ad ogni modo Aaron ha trovato dalla sua il giudizio positivo di Michele Bravi. Il giudice ha invitato a guardare il commento di Malgioglio come una sorta di insegnamento, esortando l’allievo a guardare il bello delle parole di Malgioglio:

“Cristiano ha ragione e anch’io ho avvertito un pochino di sforzo, ma non significa che sia andata male. Non prendere questa cosa come negativa. Arriverà il momento int cui riuscirai a raccontarla con aka giusta interpretazione”.