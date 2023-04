Amici 22, Alessandra Celentano attacca Maddalena: "Povero sirtaki sembrava una taranta"

Ancora una volta Alessandra Celentano ha preso di mira Maddalena. Giofrè è intervenuto in sua difesa.

Nuovo botta e risposta nello studio di Amici. Maddalena, nel corso della sfida contro Wax, si è cimentata in una danza popolare greca, il Sirtaki. L’esibizione della giovane è stata oggetto di critiche, specie da Alessandra Celentano. Il giudice Giofrè ha preso le difese dell’allieva: “Maddalena mi ha intrattenuto, si è creato un bel momento, voto Maddalena”.

Amici 22, Alessandra Celentano attacca Maddalena: “Povero Sirtaki”

Il professore di Maddalena, Emanuel Lo, ha preannunciato così l’esibizione della sua allieva: “Si cimenterà in una danza popolare di origine greca, il Sirtaki, e vedremo delle nuove sfumature”.

La performance dell’allieva non è riuscita evidentemente a stupire. Alessandra Celentano, senza troppi giri di parole, ha osservato: “Povero Sirtaki, sembrava una taranta. Bisogna avere lo stile, bisogna conoscerlo. Si è sbagliata, invece di andare in Grecia, è andata in Puglia”.

La critica di Malgioglio: “Mi spiace hai sbagliato”

Anche il giudice, Cristiano Malgioglio si è dimostrato alquanto critico nei confronti di Maddalena: “L’hai presentata come se fosse la cosa più meravigliosa del mondo, io ho visto una che ballava la taranta. Il sirtaki ha una sua melodia, mi dispiace ma hai sbagliato”.