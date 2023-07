Alessio Cavaliere, ex talento di Amici 22, ha cambiato look. Il ballerino ha condiviso con i fan il colpo di testa, ma a colpire i seguaci è stata soprattutto la reazione della nonna. Il video è virale.

Amici 22: Alessio Cavaliere cambia look

Cambio look per Alessio Cavaliere. L’ex talento di Amici 22 ha condiviso con i fan il suo ultimo colpo di testa. Ha detto addio alla sua chioma castana per passare ad un biondo platino da urlo. Non solo, il ballerino ha mostrato su TikTok e Instagram la reazione della nonna al suo nuovo hair look.

Alessio Cavaliere cede al biondo platino

Alessio ha optato per il biondo platino, colorazione che è tornata di gran moda proprio nell’ultimo periodo. Prima di andare dal parrucchiere, però, si è confrontato con l’adorata nonna Giovanna, chiedendole cosa ne pensasse dei suoi capelli. L’arzilla vecchietta ha immediatamente sottolineato che la sua chioma andava bene così com’era, consigliandogli di non fare colpi di testa. Ovviamente, Cavaliere non l’ha ascoltata.

La reazione della nonna di Alessio Cavaliere

Dopo il cambio look, Alessio è tornato a casa da nonna Giovanna. Era un po’ preoccupato della reazione della familiare, ma quando se l’è trovata davanti è rimasto piacevolmente sorpreso dalla sua modernità. L’ha osservato un po’ scettica, sia chiaro, ma alla fine ha approvato il biondo platino.