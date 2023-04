Amici 22, Alessio è l'eliminato della quarta puntata: le sue prime parole

Ieri sera, sabato 8 aprile, è andata in onda su Canale 5 una nuova emozionante puntata del serale di Amici. Com’è abitudine della trasmissione, anche stavolta Maria De Filippi e la produzione hanno voluto tenere in tensione i telespettatori e i concorrenti fino all’ultimo, rivelando soltanto intorno all’una di notte il nome del nuovo eliminato.

Terminata una nuova puntata ricca di emozioni, di coreografie e di performance live, a finire al ballottaggio sono stati Wax e il ballerino Alessio. Maria De Filippi ha fatto l’annuncio ai due in casetta, rivelando che ad essere stato eliminato per volere dei professori è Alessio.

Il danzatore si è limitato a guardare in terra, commosso, e ha commentato la brutta notizia con un semplice “ok…” pronunciato a bassa voce.

Subito dopo aver fatto un bel respiro per non rischiare di scoppiare a piangere ha dichiarato:

Volevo dire..ca*** è difficile adesso. Volevo ringrzarvi tutti perché è da quando sono entrato qui che non mi avete mai fatto sentire a disagio e mi avete sempre fatto sentire uno di voi. Mi raccomando, spingete sempre per superare ogni difficolta e vivete le cose come le avete sempre vissute.