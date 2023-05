Amici 22, Angelina Mango si racconta a Verissimo: la confessione sul fidanzato

Sempre più corto in countdown per la finalissima di Amici 22, che andrà in onda questa sera in prima serata su Canale 5. Tra i finalisti c’è la cantante Angelina Mango che, ospite a Verissimo, si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin non senza far menzione della sua situazione sentimentale. Vediamo cosa ha detto.

Con Wax è solo amicizia

Figlia d’arte – suo padre è Pino Mango e sua madre Laura Valente –, Angelina ha fatto un percorso straordinario all’interno della scuola di Amici, conquistando il consenso dei suoi insegnanti, dei compagni e, non ultimo, del pubblico. Non è stato facile: la cantante ha raccontato durante l’intervista a Verissimo di essersi impegnata dando tutta se stessa e, ripercorrendo nella mente le tappe più importanti di questi mesi trascorsi, c’è sicuramente tra le altre l’amicizia nata con Wax. In tanti spera(va)no che il loro rapporto possa trasformarsi in qualcosa di esclusivo ma, infrangendo i sogni di molti fan, Angelina ha fatto un’ammissione importante: «Con Wax siamo molto amici. C’è un legame fatto di fiducia, rispetto e stima. Poi c’è molto sostegno e so che posso contare su di lui. Da molto tempo per me vale tanto il fatto che lui sia qui». Fin qui, ancora nulla (?). Subito dopo, la cantante ha tenuto a far sapere che il suo cuore è impegnato: «Chi è la prima persona che voglio abbracciare domani? Sicuramente tre persone: mia mamma, mio fratello e il mio ragazzo».

Emozionata per la finale

Nell’intervista, Angelina Mango ha svelato Alla Toffanin anche le sue emozioni sulla finale: «Sono emozionantissima e sono pronta per questa sera perché con il percorso fatto quest’anno c’è una specie di abitudine alle emozioni forti. Però non vedo l’ora. È un’ansia bella. Sento che questa esperienza mi ha aiutato tanto e nemmeno mi ero resa conto di quanto ne avessi bisogno. Mi ha dato tante occasioni e regali. Quindi inevitabile che sia cambiata e modo di vedere le cose. Non cerco le brutte, ma di belle».