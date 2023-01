Amici 22, anticipazioni: doppia eliminazione e un nuovo ingresso

Le anticipazioni di Amici 22 ci dicono che la prossima puntata sarà ricca di colpi di scena.

Ci sono state due eliminazioni, una del tutto inattesa, e un nuovo ingresso.

Amici 22: anticipazioni

Una nuova puntata di Amici 22 è stata registrata. Anche se la messa in onda è fissata per domenica 29 gennaio, grazie alle anticipazioni sappiamo cosa è successo. Stando a quanto riferisce SuperGuida Tv, ci sono state due eliminazioni, di cui una del tutto inattesa, e un nuovo ingresso.

Amici 22, anticipazioni: due eliminazioni

Nella prossima puntata di Amici 22, due ballerini lasceranno la scuola.

Si tratta di Samuel Antinelli e Vanessa. Quest’ultima, entrata in gioco solo un mese fa, è stata messa alla porta per volere del suo professore. Samuelino ha avuto lo stesso destino, ma ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte di Alessandra Celentano. La prof ha fatto di tutto per fargli ottenere una borsa di studio per l’Accademia di Monaco di Baviera.

Amici 22: un nuovo ingresso

Al posto di Samuelino, Raimondo Todaro ha voluto un altro ballerino.

Si chiama Alessio ed è specializzato in hip hop. Per quanto riguarda il destino di Samu Segreto, il ragazzo che doveva sfidarlo non si è sentito pronto, per cui la sfida di Amici è stata annullata.