Amici 22, Ascanio eliminato: sui social scoppia la polemica

Nel corso della puntata di Amici di domenica 20 novembre 2022, il cantante Ascanio è stato eliminato.

Sui social è immediatamente esplosa la polemica per quella che, agli occhi dei fan, è apparsa come un’ingiustizia.

Amici, Ascanio eliminato: scoppia la polemica

Durante la puntata di Amici 22 di sabato 20 novembre è andata in scena la gara cover giudicata da Dardust. La sfida ha visto trionfare Tommy, che ha conquistato un bel 10. Wax ha portato a casa un 9 e mezzo, seguito da Federica con un 9 e NDG, Piccolo G e Aaron con 8.

Cricca ha ricevuto un 7-, Niveo 6,5 e Ascanio -6. Quest’ultimo, per volere di Lorella Cuccarini, è stato messo in sfida ed è stato eliminato. Sui social è esplosa la polemica.

La polemica sull’eliminazione di Ascanio

Su Twitter, social dove è andata in scena la polemica sull’eliminazione di Ascanio, si legge: “Boh, Ascanio robbato da Amici quando li dentro c’è ne sono di peggio. Maria non si smentisce mai con le sue dinamiche” oppure “Cioè, hanno eliminato Ascanio dopo questa esibizione e non Niveo che stona da settimane? Boh, io un po’ nera” o ancora “Scusate, ma come fa Ascanio ad essere uscito? Senza offesa, ma sta cantando decisamente molto meglio rispetto a Niveo…“.

Chi meritava l’eliminazione?

Secondo i fan di Amici 22, a meritare l’eliminazione era Niveo e non Ascanio. Purtroppo, però, i seguaci del talent mariano dovranno accettare la decisione. Il cantante non farà più parte della scuola, ma al suo posto ci sarà Angelina Mango.