Amici 22: cos'è stato rivelato sulla festa di Capodanno. Il silenzio di Maria, furiosa come non mai

Buona parte dell’ultima puntata di Amici 22 è stata dedicata a quanto accaduto tra i ragazzi alla festa di Capodanno.

In questo contesto, Maria De Filippi è apparsa furiosa come non mai pur non commentando i fatti dello scorso 31 dicembre.

Amici 22: cos’è stato rivelato sulla festa di Capodanno

Due dei sei ragazzi coinvolti nel Capodannogate di Amici 22 hanno lasciato il format mentre altri quattro hanno vinto le sfide loro imposte con il provvedimento disciplinare della produzione e hanno fatto ritorno in casetta.

In puntata, la redazione ha deciso di porre il veto su quanto accaduto la notte del 31 dicembre.

Non sono state date spiegazioni a riguardo e si è deciso di non mostrare il video inizialmente circolato e visionato da allievi e professori a tutela dei tanti ragazzi che seguono il talent. Restano, quindi, soltanto le indiscrezioni inizialmente trapelate sui social su quanto fatto dagli allievi del programma e la rabbia di Maria De Filippi.

In più circostanze, infatti, la conduttrice si è mostrata furiosa come non mai ed è rimasta sostanzialmente in silenzio, limitandosi ad annunciare i provvedimenti della produzione e a commentare solo come deludente e vergognoso il comportamento dei ragazzi.

Il silenzio di Maria, furiosa come non mai

Il fastidio della De Filippi è venuto a galla in tutta la sua prepotenza nel momento in cui a sostenere la sfida è stato Wax. La conduttrice ha dato la parola ad Arisa e, poco dopo, l’allievo ha dato le spalle alla professoressa cominciando a camminare per lo studio.

“Wax non dare le spalle alle persone che ti parlano, è maleducazione. Inizio a non sopportarlo più”, ha tuonato.

Subito dopo, Arisa ha acconsenti alla sfida dell’allievo pur ammettendo di aver un pensiero più “sciolto” rispetto ai fatti di Capodanno. Affermando che quanto accaduto è “una roba da sfigati”, ha poi aggiunto di non poter esonerare Wax dalla sfida in quanto “tu sei stato il capobanda”. Subito, le ha fatto eco Maria che ha sottolineato: “Il capobanda è il più cogli*ne di tutti, questa è la verità”.

La professoressa, infine, ha dato alcuni preziosi indizi su quanto successo a Capodanno.

“Ci sono tempi e luoghi per fare certe cose. Questa era una cosa splatter”.

Le ipotesi sul Capodanno di Amici 22

In tanti, a questo punto, si sono chiesti cosa intendesse Arisa con il termine “splatter”. Tradizionalmente, con “splatter” si intende un sottogenere cinematografico che a capo all’horror e che prevede schizzi di sangue e corpi smembrati. Sul web, quindi, si ipotizza che a Capodanno i ragazzi abbiano fatto dei tatuaggi fai-da-te. A sostegno della tesi, alcuni hanno segnalato la presenza nei giorni scorsi di disegni sulle mani di NDG e Wax. Quest’ultimo, tuttavia, in puntata non aveva più nulla.

Resta, dunque, l’ipotesi della noce moscata anche se, come dimostrato dalle parole della De Filippi e ribadito dalla produzione che non ha voluto mostrare il video incriminato. La verità sul Capodanno di Amici 22 rimarrà avvolta nel mistero.